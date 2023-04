Passatempese ancora nel tunnel: l'Atletico Centobuchi espugna il "Gallo"

La Passatempese non vede ancora la luce in fondo ad un tunnel che sembra interminabile, e per effetto della tredicesima sconfitta nelle ventisette partite sin qui giocate, vede allontanarsi ulteriormente la zona tranquilità. Con le cinque gare che i gialloblù avranno ancora a disposizione al rientro dalla sosta – anche in considerazione del turno di riposo che osserveranno in occasione dell’ultima giornata – la situazione non è ancora compromessa. Ma per mantenere la categoria scansando gli spareggi salvezza, servirà cambiare passo ma soprattutto cominciare a segnare: in queste prime dodici giornate del 2023, infatti, la Passatempese ha timbrato il cartellino solo in tre occasioni, senza peraltro mai riuscire a conquistare l’intera posta in palio con l’ultimo successo che risale al turno prenatalizio (1-0 a Castel di Lama).

Contro un Atletico Centobuchi attualmente sul gradino più basso del podio, che ha ceduto il passo al solo Matelica sette giorni fa dopo una serie di risultati utili avviata all’inizio del girone di ritorno, i gialloblù non hanno affatto sfigurato. L’approccio al match degli uomini di Moriconi è risultato essere infatti convincente, con possesso palla ed anche qualche sortita offensiva partita dai piedi di Ferreyra, la più pericolosa delle quali è finalizzata da Zannini che non inquadra però lo specchio della porta. La risposta ospite è invece affidata a Galli la cui conclusione viene però disinnescata da Strappini. Nella ripresa nessuna variazione sul tema del primo tempo, con l’episodio che decide il match scaturito da un calcio piazzato, sul quale al 65’ Piunti è rapido nel correggere la traiettoria beffando sul palo più distante l’estremo difensore gialloblù. Poco altro da segnare nell’ultima porzione di incontro che ha visto l’Atletico difendersi con ordine e rischiare poco, espugnando il “Gallo” e lasciando la Passatempese alle prese con una situazione di classifica sempre più ingarbugliata.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE-ATLETICO CENTOBUCHI 0-1 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Strappini, Maraschio, Polidori (74’ Simoncini), Stacchiotti, Montesi, Stortoni, Catena, Capomagi, Ferreyra, Zannini, Mihaylov. All. Moriconi

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (74’ G. Pietropaolo), Fabi, Veccia, De Cesaris, Piunti (74’ Guerrero), D’Intino (80’ Di Salvatore), A. Pietropaolo, Galli, Travaglia (69’ D’Angelo), Liberati. All. Fusco

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Mercuri (FM)

RETE: 65’ Piunti