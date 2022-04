Paponi, c’è anche un anconetano nella “Bari” che torna in Serie B

ANCONA- Tra le varie firme che hanno riportato il Bari, dopo la vittoria sul campo del Latina che è valsa il primo posto aritmetico nel girone C di Lega Pro, in Serie B dopo quattro anni dall’ultima volta c’è anche quella di un anconetano. Si tratta dell’attaccante Daniele Paponi, classe 1988, che ha messo il suo contributo timbrando sedici presenze e tre reti, rispettivamente contro Acr Messina, Fidelis Andria e Latina. Cresciuto calcisticamente nel Parma, dopo i primi passi mossi nel settore giovanile della Dorica Torrette e dell'Ancona, Paponi ha vestito le maglie di Cesena, Rimini, Perugia, Bologna, Montreal, Ancona, Latina, Juve Stabia, Piacenza e Padova segnando in tutte le categorie.

Sui social i tanti amici e tifosi concittadini si sono complimentati attraverso post e storie su Instagram. Insieme a Paponi c’è un’altra firma marchigiana, e cioè quella di Walid Cheddira attaccante cresciuto nel Loreto tra i principali artefici del ritorno dei “Galletti” in cadetteria.