Osimo Stazione e Biagio Nazzaro, gol e divertimento in un 2-2 tra squadre in salute

Bellissima prestazione di carattere e sostanza per l’Osimo Stazione che al Bernacchia frena le ambizioni della forte Biagio Nazzaro al termine di una partita vivace. Il risultato finale è un 2-2 che conferma il buon momento di entrambe le formazioni, che hanno dato vita ad una sfida equilibrata e divertente. Partono bene i ferrai che si fanno apprezzare per buone geometrie di gioco. Al minuto 11 Camilloni entra in area ed è agganciato da dietro, ma l’arbitro sorvola. La Biagio replica con Barocci un minuto dopo, sparando alto. Ci prova allora al 20’ Gyabaa che si mette in proprio e serve in mezzo il pallone da spingere in rete, senza però trovare compagni. I ferrai insistono ed al 24’ Camilloni impegna Sartarelli all’intervento in angolo. Tuttavia, la Biagio sorniona, ma con tanta qualità, passa in vantaggio. È il 29’ quando Montagnoli semina scompiglio in area e libera il diagonale chirurgico che gonfia la rete. Rabbiosa la reazione biancoverde che in almeno tre occasioni, con Pesaresi (31’), Boccolini (34’) e Staffolani (36’), fa gridare al gol, che rimane tuttavia in gola. Ma la Biagio è viva e vegeta ed al 39’ Carboni chiama alla parata prodigiosa Bottaluscio.

Nella ripresa partono a razzo i ferrai che cingono d’assedio la retroguardia avversaria. Il pareggio è cosa fatta al 52’ con il colpo di testa vincente di Camilloni. Neanche il tempo di assestarsi sulle tribune che il punteggio cambia ancora. Pieralisi è atterrato in area per il conseguente rigore, dal dischetto Montagnoli realizza il nuovo vantaggio ospite. I ragazzi di Michettoni non demordono e si proiettano in avanti con determinazione, cosicché al 71’ il neo entrato Mazzocchini in splendida girata al volo realizza il gol del ritrovato equilibrio. Saltano gli schemi con entrambe le squadre desiderose di centrare la vittoria. Con il passare dei minuti, la pressione della Biagio inizia a farsi sentire, ma i biancoverdi tengono botta con una difesa attenta. Determinante Bottaluscio a cavallo del 90’ che riesce a negare la rete per ben due volte a Montagnoli da calci piazzati.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE-BIAGIO NAZZARO 2-2 (0-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Strologo (60’ Gelli), Ippoliti (75’ Karalliu), Rinaldi, Gyabaa Douglas, Staffolani, Pesaresi (84’ D’Auria), Boccolini (60’ Mazzocchini), Camilloni (91’ Amoabeng). All. Michettoni

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Pacenti, Agostinelli, Brocani, Ortolani, Cecchetti, Borocci, Cardinali, Pieralisi (76’ Canulli), Carboni (76’ Coppari), Montagnoli. All. Domenichetti

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Di Tella (AN)

RETI: 29’ Montagnoli, 52’ Camilloni, 54’ Montagnoli su rig., 71’ Mazzocchini