Montagnoli e Carboni impeccabili dal dischetto, Biagio "all'inglese" sul Gabicce Gradara

La Biagio Nazzaro nell’esordio in campionato continua a mostrare quel volto accattivante e vincente visto nelle ultime settimane. Dopo aver chiuso con tre affermazioni i tre test match di fine preparazione, ed aver espugnato Castelferretti nell’andata del primo turno della coppa di categoria, i rossoblù si impongono 2-0 contro il Gabicce Gradara al “Comunale”, nella sfida inserita nel programma della prima giornata del Girone A di Promozione. La squadra di Domenichetti prende subito in mano il pallino del gioco, pressato gli avversari nella propria metà campo ed andando vicina all’1-0 con Carboni che al 21’ con un tiro dal limite dell’area manca di poco il bersaglio. Pronta la risposta del Gabicce Gradara (sceso in campo senza Pierri, Grandicelli, Gabrielli e Fattori) due giri di lancette più tardi: la conclusione di Bartolini sfiora infatti il palo.

Il punteggio si sblocca al 35’: Montagnoli viene messo giù in area e l’arbitra decreta così la massima punizione, che lo stesso Montagnoli trasforma per l’1-0. Prima del duplice fischio da segnalare la rete annullata a Bartolini, non convalidata per un fallo in attacco. Il secondo tempo ha seguito il ritmo del primo, con la Biagio che riesce in apertura a pervenire al raddoppio. Altro intervento giudicato falloso nell’area dei pesaresi, i quali protestano vivacemente all’indirizzo dell’arbitro che non cambia idea e permette a Carboni di siglare dagli undici metri il 2-0. Gli ospiti hanno il merito di non mollare costringendo, al 68’ ed al 71’, l’estremo difensore locale Sartarelli a due interventi di pregevole fattura, imitato poco dopo da Renzetti che nega alla Biagio il 3-0. Finale di match in controllo per la squadra di casa, che al triplice fischio festeggia per i tre punti e per la qualità di una prestazione che fa ben sperare in chiave futura.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO-GABICCE GRADARA 2-0 ( 1-0 p.t.)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Pacenti, Agostinelli (91’ Terranova), Brocani, Ortolani, Cecchetti, Borocci, Cardinali, Pieralisi (64’ Canulli), Carboni (84’ Coppari), Montagnoli (81’ Parasecoli). All. Domenichetti

GABICCE GRADARA: Renzetti, Franca (60’ Scarpellini) Betti, Domini, Codignola, Tombari, Costantini, Morini, Bartolini, Mani, Capi (60’ Semprini). All. Vergoni

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Micheli (Jesi)

RETI: 35’ Montagnoli su rig., 52’ Carboni su rig.