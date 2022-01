Recupero quattordicesima giornata: 1-1 tra Olimpia e Villa San Martino

Squadra in casa

Squadra in casa Olimpia

Il Girone A di Promozione, fermo per le prossime settimane, inaugura il 2022 con il recupero della sfida originariamente nel programma della quattordicesima giornata – e slittata causa Covid – tra Olimpia Marzocca e Villa San Martino. Ne scaturisce un 1-1 sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, che permette ad ambedue le formazioni di muovere una graduatoria che le vede ricomprese nel gruppone compatto nella parte centrale della classifica.

Subito emozioni in apertura, con Moschini il cui fendente manca di poco il bersaglio, e che pochi minuti più tardi è fermato dalla bandierina del guardalinee, il quale interrompe una nitida occasione da gol tra le proteste dei padroni di casa. E così, sono gli ospiti a sbloccare il punteggio: lancio lungo di Postacchini che innesca Di Carlo, conclusione respinta da Giovagnoli su cui si avventa Romano che indovina il tap-in vincente per il momentaneo 1-0. I locali fanno le prove generali di pareggio con Tomba, ed all’ultimo giro di lancette ristabiliscono la parità grazie ad un calcio piazzato perfettamente calciato da Clementi, che timbra la rete dell’1-1.

Ripresa che vede le squadre in campo provare a piazzare la stoccata decisiva ma senza fortuna, fino al triplice fischio che certifica il pareggio. Il turno numero quattordici del girone A si completerà sabato 15 gennaio, alle 14.30, con il match del “Longarini-Luchetti” di Mondolfo tra Atletico MondolfoMarotta e Moie Vallesina. Previste invece il 19 le partite valevoli per la quindicesima giornata (Moie-Villa San Martino e Valfoglia-MondolfoMarotta), che dovrebbero così consentire al campionato di ripartire nel week-end del 22-23 con il quadro dei match pregressi perfettamente in pari.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – VILLA SAN MARTINO 1-1 (1-1 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Pigini, Omenetti, Tomba, Rossi, Clementi (90’ DI Benedetto), Brunori, Moschini, Pierucci, Paolini. All. Giuliani

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Berti (84’ Pulzoni), Bonci, Paoli, Vagnini (64’ Montanari), Postacchini, Russo, Righi, Di Carlo, Balleroni (68’ Cangiotti), Romano (83’ Mazzoni). All. Cicerchia

ARBITRO: Sacchi (MC)

ASSISTENTI: Paoletti (FM), Ciccioli (FM)

RETI: 25’ Romano, 45’ Clementi