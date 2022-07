Olimpia Marzocca, da lunedì si comincia a sudare

Tutto è pronto per la ripartenza, programmata per lunedì. In casa Olimpia Marzocca, al via nel prossimo campionato di Promozione, le linee guida per operare sul fronte mercato sono apparse subito chiare: conferma di mister Dino Giuliani e di larga parte della rosa che ha concluso lo scorso torneo al nono posto finale. Resteranno in biancazzurro capitan Asoli (che si appresta a vivere la sua tredicesima stagione all’Olimpia), l’altro totem Montanari (il quale taglierà nel campionato venturo il traguardo dei 200 gettoni in biancazzurro) ed inoltre Bonvini, Clementi, Giovagnoli, Paolini, Pianelli, Pigini, Roberto, Rossi, Santi Amantini, Tomba, Tranquilli ed i giovani Pierucci, Pompili, Tomassetti.

Tra le uscite, da registrare quella di Moschini, passato ai Portuali Ancona e di Brunori che si è accasato all’Ilario Lorenzini Barbara, oltre a quelle di Omenetti, Mandolini ed Arcuri – per fine prestito – e di Cecchetti e Baldini. Per ciò che concerne i movimenti in entrata, da segnalare l’arrivo degli under classe 2003 Filippo Arsendi e Samuele Rossetti, rispettivamente centrocampista ed attaccante, provenienti dalla Vigor Senigallia. La linea mediana si arricchisce ulteriormente con l’ingaggio del ventenne Matteo Abbruciati, la scorsa stagione all’Ostra Vetere. Già messi in agenda i primi test match estivi: si comincia al Comunale di Marzocca mercoledì 10 agosto (ore 19,30) con il Marina, poi giovedì 18 derbyssimo pomeridiano al “Bianchelli” di Senigallia contro la Vigor, quindi sabato 20 trasferta al “Carotti” contro la Jesina ed una settimana più tardi ritorno al Comunale per l’amichevole contro lo Staffolo.