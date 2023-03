Passatempese, tanto cuore ed un grande Strappini nel 2-2 a Monterubbiano

Un punto prezioso nell’economia della classifica, ma che assume ancora più valore in considerazione delle condizioni in cui ha preso forma. La Passatempese esce dal campo di Monterubbiano con un pareggio che prende le sembianze di piccolo passo in avanti nella strada verso la salvezza: un percorso ancora lungo, in una graduatoria che accorpa nove squadre in sette punti e che vede tutte le formazioni ancora tecnicamente in lizza per la permanenza nella categoria. Il 2-2 del “Mariani” consente anche ai gialloblù di interrompere la striscia di sconfitte consecutive, ben quattro tutte col minimo scarto, e di tornare a segnare dopo un digiuno di reti inaugurato dopo l’1-2 di Trodica risalente a metà febbraio.

L’inizio per la squadra di mister Moriconi è subito in salita, con il calcio di rigore trasformato da Donzelli che porta avanti i padroni di casa e l’inferiorità numerica maturata per l’espulsione di Rossini. Notevole la capacità di reazione della Passatempese, che prima rattoppa il risultato con la rete di Zannini per l’1-1 con cui si conclude il primo tempo, poi passa addirittura a condurre, per effetto del 2-1 siglato da Stacchiotti subito dopo il rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo, ma viene raggiunta sul pari da Raschioni sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. L’opera è completata dagli interventi del giovane Strappini, estremo difensore dei gialloblù classe 2005, che nel finale miracoleggia salvando il risultato in almeno due circostanze.

Il Tabellino:

MONTERUBBIANESE-PASSATEMPESE 2-2 (1-1 p.t.)

MONTERUBBIANESE: Grandi, Donzelli, Gregonelli, Haxhiu, Virgili, Raschioni, Di Nicolò, Valle Indiani, Mascitti (82’ Niccolini), M. Nazziconi, F. Nazziconi (78’ Rossi). All. Cardelli

PASSATEMPESE: Strappini, Maraschio, Stacchiotti, Montesi, Rossini, Stortoni, Catena, Martiri, Ferreyra, Zannini (89’ Lavezzi), Simoncini (34’ Polidori). All. Moriconi

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Bejko (Jesi)

RETI: 2’ Donzelli su rig., 27’ Zannini, 48’ Stacchiotti, 63’ Raschioni