Passatempese ancora al buio: col Casette Verdini quarto 0-1 consecutivo

Il Casette Verdini trova il terzo successo esterno che consolida il suo ruolo nel drappello di squadre che inseguono il terzetto di testa. Non si sblocca, invece, la Passatempese, che davanti al pubblico di casa incassa il quarto k.o. consecutivo, ancora per 1-0. Il crollo prestazionale dei gialloblù, che non vincono da tre mesi e nel girone di ritorno hanno collezionato solo tre punti frutto di altrettanti pareggi, si riflette in una classifica che vede la squadra osimana stabilmente ricompresa nei play-out: a nulla è servita, al momento, la scossa arrivata con il cambio di guida tecnica che ha portato sulla panchina della Passatempese mister Moriconi, ad onor del vero penalizzato nel suo lavoro dalle defezioni.

I primi 45 minuti sono all’insegna della prudenza. Praticamente assenti le occasioni da rete, con i portieri che si sono trovati a sbrigare solo l’ordinaria amministrazione: i taccuini si aprono solo per annotare una punizione di Ulivello, che sorvola la traversa. Decisamente più vivace la ripresa, con gli ospiti subito pericolosi con Russo il quale dal limite scocca un tiro che manca di poco il bersaglio. E’ il preludio al gol decisivo, che nasce ancora dall’asse Russo-Ulivello: la conclusione di quest’ultimo trova la risposta di Strappini, il quale però non può nulla sul tap-in di Romanski che timbra la sua quarta rete stagionale e porta così avanti il Casette. I padroni di casa premono alla ricerca del pareggio, ma senza graffiare efficacemente: al 57’ Ferreyra innesca Mihaylov che non inquadra lo specchio della porta, poi al minuto 82 ci prova Capomagi che spedisce la sfera a lato vicino al palo di destra della porta di un sempre attento Grifi. Al triplice fischio sorride il Casette Verdini, per la Passatempese il prossimo match col Monterubbiano diventa già un crocevia decisivo per la salvezza.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE-CASETTE VERDINI 0-1 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Strappini, Maraschio, Polidori (71’ Simoncini), Montesi, Rossini, Zannini, Catena, Stortoni, Storani (46’ Mihaylov), Capomagi (90’ Stacchiotti), Ferreyra. All. Moriconi

CASETTE VERDINI: Grifi, Bordi, Menchi, Donnari, Marziali, Lami, Tidiane, Russo, Malaccari, Romanski (87’ Tidei), Ulivello (89’ Ramadori). All. Lattanzi

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Morganti (AP), Merli (San Benedetto del Tronto).

RETE: 53’ Romanski