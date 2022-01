Fabriano Cerreto a caccia del tris di vittorie nel recupero di Montefano

Due tappe di avvicinamento all’appuntamento diametralmente opposte, ma un identico obiettivo. Montefano e Fabriano Cerreto approcciano al recupero della diciassettesima giornata, ricollocato in calendario dopo il rinvio risalente al turno dell’Epifania, con l’intenzione di fare bottino pieno, come richiesto da una graduatoria che vede i padroni di casa scivolati nella bagarre della zona play-out, e gli ospiti risaliti a fine dicembre dal penultimo posto in graduatoria. Posizioni rimodulate dopo i verdetti degli ultimi due match del 2021, che hanno visto Montefano sconfitto 2-1 sia al “Carotti” di Jesi che tra le mura amiche contro la Biagio Nazzaro, e il Fabriano inanellare un doppio “en-plein” nel breve volgere di pochi giorni con il blitz di Fossombrone e l’affermazione casalinga di misura contro il San Marco Servigliano.

La squadra di Menghini conta molto sui prossimi due match programmati in rapida successione, visto che dopo il Fabriano Cerreto, al Comunale dell’Immacolata si presenterà l’Urbino. «Due scontri diretti in casa sono una grandissima opportunità per fare punti pesanti – ha recentemente dichiarato il centrocampista della formazione viola, Lorenzo Carotti - in un periodo dove i valori potrebbero essere falsati da questo lungo stop. Dobbiamo avere il solito entusiasmo, ma anche una grande concentrazione perché ci giochiamo molto».

Dal canto suo, la formazione fabrianese ha gettato ulteriore benzina sul fuoco dell’entusiasmo, proseguendo la sua campagna di rafforzamento invernale con la firma di Martin Bastos Moncalvo. Il centrocampista uruguaiano classe 1994, è reduce dall’esperienza nell’ASD Club Milano, squadra militante nel Campionato Eccellenza Lombarda. Martin Bastos Moncalvo è nato a Montevideo ed è cresciuto nel settore giovanile del Bella Vista, prima di trasferirsi nel glorioso Club Atletico Colon e giocare tre stagioni con i colori rossoneri. Al termine del percorso di studi, ha deciso di trasferirsi in Italia approdando nel Castelnuovo. Un’ulteriore pedina, quindi, a disposizione di mister Gianluca Giacometti, con il gap dalla zona tranquillità della classifica che si sta progressivamente assottigliando e un intero girone di ritorno per proseguire la rimonta iniziata prima di Natale.