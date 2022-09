Castelfidardo a Montefano: caccia ai primi punti stagionali

Il Castelfidardo a Montefano per cercare il riscatto. Gli uomini di mister Marco Giuliodori, dopo la sconfitta nella “prima” di campionato, vogliono mettersi alle spalle il primo stop e voltare pagina. Una trasferta impegnativa in quel di Montefano, contro la locale compagine, un avversario da tenere d’occhio con una rosa collaudata, in cui c’è l’ex Manuel Dell’Aquila, e che ha cambiato guida tecnica in estate. La “viola” è uscita sconfitta d’un soffio nella sfida contro il Chiesanuova e cercherà di fare bella figura davanti al pubblico amico. In casa biancoverde si è lavorato forte in questa settimana e ci sarà anche un Nicholas Fermani in più, rientrato alla base dopo la parentesi con la Jesina. Il talentuoso centrocampista centrale, classe 2001, dopo essersi messo in luce nelle due stagioni al Castelfidardo disputate in serie D risultando uno dei più promettenti giovani dell’organico, ha deciso di tornare a sposare la causa del fidardensi, a seguito di una breve parentesi alla Jesina. Giovanissimo ma con tanta esperienza, conta ben 78 presenze in D comprendenti anche il campionato con il Porto Sant’Elpidio.

«Dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto all’interno del gruppo in questo ultimo mese e mezzo – commenta il portiere Simone David – un percorso che abbiamo intrapreso insieme e le sensazioni sono positive. Ci stiamo amalgamando e stiamo trovando la quadra. Sicuramente la partita contro il Montefano è una tra quelle più difficili perché c’è un bell’ambiente, con un tifo caldo, un campo in sintetico, un mister molto preparato e un organico rodato. A mio avviso è la partita più difficile però stiamo lavorando bene e siamo pronti per questa sfida».

Calcio d’inizio domenica 18 settembre alle ore 15.30 al “Comunale dell’Immacolata” di Montefano. Dirige l’incontro il signor Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona.