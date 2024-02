Castelfidardo, la serie positiva si interrompe a Montefano: una rete di Morazzini fa esultare i viola

Il Castelfidardo inciampa a Montefano. Al termine di un match che si snodato sui binari dell’equilibrio, i fidardensi devono arrendersi ai locali che hanno la meglio per 1-0. I padroni di casa sono stati cinici nell’approfittare delle situazioni favorevoli, con i ragazzi di mister Marco Giuliodori generosi e volitivi ma imprecisi in alcuni frangenti.

La sfida è equilibrata e giocata sin da subito su buoni ritmi e con tanta intensità e agonismo. Il primo affondo è del Montefano che dopo neanche due minuti di gioco ha la prima palla gol con l’inzuccata di di Pjetri – su centro di Palmucci – che manca il bersaglio. Il Castelfidardo si affaccia dalle parti di David al minuto 8 con Braconi, che si incunea tra le maglie viola ma sul più bello strozza la conclusione di destro sul primo palo col destro e la palla si spegne sul fondo. Al 27’ i padroni di casa passano: cross rasoterra dalla sinistra di Palmucci, Sarti prova a intervenire ma riesce solo a sfiorare la sfera che arriva a Morazzini il quale deposita a porta vuota per l’1-0 viola. Immediata reazione del Castelfidardo un minuto dopo, con Nanapere che si fa trovare tutto solo sul secondo palo, ma il cross è impreciso e l’impatto sulla sfera errato. Il cronometro scorre e si arriva al 40’: punizione Castelfidardo, palla scodellata la centro, respinta della difesa del Montefano e raccolta da Miotto che spara alle stelle.

Ripresa inaugurata dal forcing iniziale dei fisarmonicisti, che al 67’ tentano con Braconi che gura di testa senza inquadrare lo specchio. Al 76’ lunga azione manovrata del Castelifdardo, con cross e contro cross, poi dal limite Evangelisti calcia alzando troppo la mira. Finale di gara tutto in salita per i fidardensi che restano anche in dieci al minuto 86 per l’espulsione di Imbriola, per cui viene estratto il rosso per una manata che colpisce Emanuele De Luca. Nonostante l’inferiorità numerica, il Castelfidardo si porta tutto in avanti ed a tempo scaduto ne può approfittare il Montefano per chiudere la partita: contropiede che porta Papa a tu per tu con Sarti ma la conclusione è addosso all’estremo difensore biancoverde ed il raddoppio sfuma. Al 96’ altro tentativo di Bonacci, il cui diagonale per il possibile 2-0 finisce sul fondo. Poi il triplice fischio, ed il Montefano può così esultare.

Il Tabellino:

MONTEFANO-CASTELFIDARD O 1 -0 (1-0 p.t.)

MONTEFANO: David, Postacchini, Monaco, Pjetri, Morazzini (82’ Calamita), Sindic (50’ Di Matteo), Alla, Palmucci, G. De Luca (67’ E. De Luca), Latini (78’ Bonacci), Dell’Aquila (71’ Papa). All. Mariani

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Imbriola, Rotondo, Pedini (46’ Kurti), Miotto (93’ LO. Graciotti), Nacciarriti (73’ Evangelisti), Guella, Fabbri, Braconi, Nanapere. All. Giuliodori

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Tidei (FM)

RETE: 27’ Morazzini