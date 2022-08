Ad Osimo scatta il Memorial "Lanari-Bellezza": in campo il top del calcio giovanile italiano

Riparte nell’anno del centenario dell’Osimana il Memorial “Lanari-Bellezza”. Un graditissimo ritorno, quello del torneo che ha permesso agli appassionati marchigiani di poter ammirare in passato le qualità tecniche di alcune giovani promesse, successivamente cresciute fino a spiccare il volo e diventare professionisti e campioni. Tra la fine degli anni novanta e l’inizio del nuovo millennio, il Memorial “Lanari” (intitolato da quest’anno non solo a Mauro Lanari, ma anche alla figura di Roberto Calleri Bellezza, grande esperto di settori giovanili, ideatore della kermesse e prematuramente scomparso nel 2007) ha assunto i contorni di appuntamento fisso nella programmazione della stagione delle principali realtà calcistiche nazionali, al punto da essere affiancato al celeberrimo “Torneo di Viareggio” come importanza visto il prestigio ed il blasone delle squadre “Primavera” coinvolte.

Questa edizione 2022 fa registrare la presenza delle due formazioni che, lo scorso maggio, hanno dato vita proprio alla finale del campionato Primavera, ovvero l’Inter e la Roma, con la squadra nerazzurra laureatasi Campione d’Italia grazie al successo per 2-1 dopo i tempi supplementari. Saranno i nerazzurri a disputare la prima gara del torneo, contro la Recanatese al “Diana” di Osimo, match valevole per un girone A che comprende anche il Sassuolo. Nel girone B toccherà invece alla Fiorentina di mister Aquilani (vincitrice della Coppa Italia 2021/2022 di categoria, grazie all’1-0 in finale contro l’Atalanta) aprire le danze contro l'Ancona a Passatempo, mentre la Roma sarà di scena il secondo giorno contro i dorici. La finale sarà in programma sabato 13 alle 17 al “Diana”, e metterà di fronte le prime classificate dei due gironi.

Di seguito il quadro completo delle gare: il biglietto - posto unico - ha un costo di € 5, l’ingresso per gli Under 12 è gratuito:

Martedì 9 agosto

Ore 17, Stadio “Diana”: Inter-Recanatese

Ore 18.30, Stadio Passatempo di Osimo: Fiorentina-Ancona

Mercoledì 10 agosto:

Ore 17, Stadio Passatempo di Osimo: Sassuolo-Recanatese

Ore 18.30, Stadio “Diana”: Roma-Ancona

Giovedì 11 agosto:

Ore 17, Stadio “Diana”: Inter-Sassuolo

Ore 18.30, Stadio Passatempo di Osimo: Roma-Fiorentina

Sabato 13 agosto:

Ore 17, Stadio “Diana”: Finale 1°-2° posto