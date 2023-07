Memorial Lanari-Bellezza, presentata la seconda edizione: il calendario completo delle gare

E’ stata la Sala Vivarini del Comune di Osimo la location prescelta per la presentazione di questa seconda edizione del Memorial Lanari-Bellezza. Tante le autorità presenti per la kermesse sportiva dell'estate che raccoglie Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta e Recanatese, le quali si sfideranno dal 31 luglio al 5 agosto in Osimo. Un allargamento ad altri club nazionali rispetto alla passata edizione ad evidenziare il valore della kermesse, riservata alle squadre Primavera.

«Un ringraziamento doveroso agli sponsor - afferma il Sindaco Simone Pugnaloni – ed ai familiari di Mauro Lanari e Roberto Bellezza Calleri. Il loro entusiasmo verrà trasmesso a tutti gli spettatori che saranno presenti al “Diana” e al “Muzio Gallo” in questa kermesse sportiva di livello, con cinque club di A e uno della nostra regione. Grazie ai volontari e a tutti gli alberghi che hanno dato disponibilità nonostante il periodo estivo: un modo questo per valorizzare il nostro territorio grazie a tutti gli appassionati che verranno nella nostra città, visto che questo torneo è stato sempre una vetrina importante per il calcio giovanile. Basti pensare che Michael Kayode, lo scorso anno nelle file della Fiorentina, ci ha regalato l'Europeo Under 19 pochi giorni fa».

Dopo il minuto di raccoglimento in ricordo di Lorenzo Ferri, il giovane osimano tragicamente scomparso qualche giorno fa ed ex calciatore di Osimana e altre società cittadine, è toccato a Fabio Luna, presidente regionale CONI, ricordare la figura di Roberto Calleri Bellezza, con cui Luna aveva mosso i primi passi da dirigente nel mondo dello sport. Oltre a questo ha sottolineato l'importanza di iniziative sportive di questo tipo per valorizzare lo sport in un periodo importante come questo. A seguire ha preso la parola Ivo Panichi, presidente regionale FIGC Marche, sottolineando lo sforzo organizzativo nel coinvolgimento di club di altissimo livello in una manifestazione sportiva del genere. Il presidente Panichi ha rimarcato i numeri del calcio regionale, con una menzione particolare per il calcio giovanile.

Lorenzo Bellezza, figlio di Roberto, ha ricordato Lorenzo Ferri, suo compagno da calciatore nelle giovanili, e la figura di suo padre e di Mauro Lanari, nipote del compianto Roberto. Inoltre ha auspicato che anche questa seconda edizione possa avere il successo della prima. Pacifico Lanari, padre di Mauro, che ha parlato dello stretto legato tra suo figlio e Roberto Bellezza, e ha ringraziato l'Amministrazione Comunale per aver riediato l'iniziativa. A chiudere i saluti di Thomas Zani, responsabile del settore giovanile della Recanatese, che ha ringraziato per l'invito anche in questa edizione.

Il prossimo appuntamento è in calendario lunedì 31 luglio alle ore 19 per la presentazione delle squadre al Chiostro San Francesco, poi da martedì 1 agosto si fa sul serio con il girone A che vede insieme Fiorentina, Lazio e Recanatese mentre nel girone B ci sono Inter, Bologna, Atalanta. Questa la sequenza degli incontri:

Martedì 1° Agosto:

ore 17: Inter - Bologna (Stadio “Diana”)

ore 19: Fiorentina – Recanatese (Stadio “Muzio Gallo”)

Mercoledì 2 agosto

ore 17: Inter – Atalanta (Stadio “Diana”)

ore 19: Lazio – Recanatese (Stadio “Muzio Gallo”)

Giovedì 3 agosto

ore 17: Fiorentina – Lazio (Stadio “Diana”)

ore 19: Bologna – Atalanta (Stadio “Muzio Gallo”)

La finalissima verrà disputata sabato 5 agosto alle 17 Allo Stadio “Diana” tra le prime due classificate.