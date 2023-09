Marina, buona la "prima" in casa: Piermattei e Cucinella mandano k.o. il Villa San Martino

Nel debutto stagionale in una gara ufficiale tra le mura amiche, il Marina coglie un successo limpido, mantenendo inviolata la propria porta (come accaduto nello 0-0 di Fermignano in occasione della giornata inaugurale) al termine di una gara gradevole. Affermazione limpida qualle della squadra di Giorgini, ma il Villa San Martino è stato all’altezza, ha avuto le sue belle occasioni, e in un paio di queste Coacci si è superato e ci ha messo una pezza. I padroni di casa scattano bene dai blocchi e già al 6’ si fanno minacciosi con Gabrielli la cui conclusione da posizione decentrata esce sul fondo. Il gol dell’1-0 arriva al 20’: percussione sulla destra di Rossini, cross teso rasoterra, sulla parte opposta Piermattei è più lesto di tutti e realizza la rete che sblocca il punteggio.

I pesaresi si fanno vedere alla mezz’ora con Pantaloni, ma soprattutto al 36’ con Messina sul cui perfido diagonale Coacci è prontissimo salvando la sua rete con i piedi, ultimo sussulto di un primo tempo che va in archivio coi biancazzurri avanti di un gol. Nella ripresa il Villa comincia forte attaccando a pieno organico, la difesa del Marina regge, seppur con qualche affanno: al 48’ conclusione dalla distanza che pizzica Coacci fuori dai pali ma il pallone non trova il bersaglio, poi al 52’ ripetuto batti e ribatti in area con il portiere locale provvidenziale a salvare la sua porta, ripetendosi al 60’ sull’inzuccata di Messina. I pesaresi sembrano vicini a riequilibrare le sorti della sfida, ed invece è il Marina a piazzare la stoccata che si rivelerà decisiva: sinistro rasoterra di Cucinella dal limite e palla nell’angolino per il 2-0.

Il raddoppio dei padroni di casa anestetizza in parte la verve del Villa, che nel quarto d’ora finale riprende però a spingere ed a farsi pericoloso. Ma trova sulla sua strada ancora Coacci, che dice nuovamente di no a Messina intercettandone il tiro dai venti metri. Forcing finale ospite generoso ma infruttuoso, il Marina si prende tutta la posta in palio.

Il Tabellino:

MARINA-VILLA SAN MARTINO 2-0 (1-0 p.t.)

MARINA: Coacci, Cucinella, Maiorano (79’ Carloni), Rossetti (68’ Gregorini), Giovagnoli, Medici, Piermattei (82’ Frulla), Testoni, Gabrielli, Rossini (62’ Sabbatini), Gagliardi (74’ Droghini). All. Giorgini

VILLA S. MARTINO: Azzolini, Bonci, Bellucci, Paoli, Sensoli, Righi, Balleroni (87’ Pascucci), Ascani, Messina, Pantaloni, Tartaglia. All. Pompili

ARBITRO: Ulisse (MC)

ASSISTENTI: Pastori (Jesi), Morganti (AP)

RETI: 20’ Piermattei, 67’ Cucinella