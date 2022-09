Titone e Cheddira segnano, Monti para tutto: il Marina si arrende alla Sangiustese

Vince, meritatamente, il Montefano nell’esordio sul campo del Marina. Affermazione meritata, quella dell’undici di Possanzini, contro i padroni di casa che specie nella seconda frazione sono riusciti a costruire più di una occasione da rete, ma hanno trovato sulla loro strada un Monti provvidenziale in diverse circostanze. Inizio soft, poi al minuto 13 arriva lo squillo che fa cambiare volto alla sfida: punizione sulla trequarti calciata da Rossi, nel mucchio Titone è il più lesto di tutti e la palla si insacca alle spalle di Mancini per l’1-0. Dieci minuti più tardi l’autore del gol ci riprova al termine di un’azione personale, ma stavolta Mancini risponde presente, come del resto un minuto più tardi sulla bordata di Tonuzi. La risposta del Marina arriva: al 32’ velenoso rasoterra di Gabrielli, Monti devia in corner, poi ci prova Rossetti col pallone indirizzato sotto l’incrocio, ma l’estremo difensore ospite salva ancora i suoi.

Ripresa col Marina che preme: al 52’ Nacciarriti slalomeggia con profitto, ma il tiro si perde di poco fuori, poi al 67’ deliziosa esecuzione di Gregorini su punizione a scavalcare la barriera, e Monti si supera ancora una volta, infine al 72’ è nuovamente Nacciarriti a mettersi in proprio, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo. Il forcing dei locali è generoso, ma espone a rischi: e così, la Sangiustese a 10 dal termine trova in ripartenza il gol che fa calare il sipario sul match. Azione che si sviluppa sulla destra, Cheddira gira in porta il pallone che si insacca per il raddoppio della Sangiustese. Gara chiusa, tre punti gli ospiti, ma il Marina avrebbe meritato di più.

Il Tabellino:

MARINA CALCIO – SANGIUSTESE 0-2 (0-1 p.t.)

MARINA: Mancini, Pedini, Cucinella (87’ Cammarino), Rossetti, Carloni, Vinacri, Gagliardi (76’ Lazzarini), Gregorini (82’ Catalani), Piermattei (57’ Pierandrei), Nacciarriti, Gabrielli (85’ Bugatti). All. Giorgini

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Capodaglio, Monserrat, Juvalè (75’ Doci), Titone (78’ Zira), Rossi, Tonuzi (83’ Cheddira), Ercoli, Merzoug (85’ Tassi). All. Possanzini

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Bara (MC) – Fetai (MC)

RETI: 13’ Titone, 80’ Cheddira