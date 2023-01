Alessandroni fa felice l'Osimana: 1-0 al Marina e aggancio al podio

Un’Osimana volitiva e tenace si porta a casa tre punti pesanti dal “Bianchelli” di Senigallia contro il Marina. Al termine di una sfida combattuta, i “senza testa” confermano il loro ottimo avvio in questo 2023 cogliendo un altro successo prezioso per la corsa alle posizioni nobili della classifica. Avvio pimpante da parte di entrambe le formazioni che si sfidano a viso aperto. Ci prova nelle prime battute Alessandroni, palla alta sopra la traversa, risponde al 11’ Pierandrei ma anche la sua conclusione non trova lo specchio di porta. Al 21’ Sbarbati scivola da posizione invitante fallendo una palla servita da Pierandrei, rispondono i giallorossi con Fermani che approfitta di una corta respinta di Medici ma la sua conclusione finisce fuori. Poco prima della mezz’ora Sbarbati mette una palla violenta in area, deviata da un difensore giallorosso, ma Canullo blocca a terra. Ancora locali in avanti al 35’ con il colpo di testa di Pierandrei che non crea grossi pericoli all’estremo difensore dell’Osimana. Infine al 38’ il vantaggio per i ragazzi di mister Roberto Mobili: dopo una serie di batti e ribatti in area locale arriva la bordata di Alessandroni che gonfia la rete per il gol dello 0-1 con cui si va al riposo lungo.

Inizio ripresa con il Marina subito in avanti ma Canullo è provvidenziale sulla botta da fuori di Nacciarriti. Sempre Nacciarriti pericoloso al 51’ però l’estremo difensore giallorosso è sempre attento. I ragazzi di mister Mobili si difendono con ordine contro i padroni di casa che si fanno vedere con alcune conclusioni che mancano però di precisione. Brividi al 70’ quando la traversa dice no alla conclusione a colpo sicuro di Pierandrei. L’Osimana regge bene l’urto e Bambozzi di testa al 77’ non riesce a chiudere i conti. La compagine di mister Gianluca Fenucci tenta un forcing finale senza però essere incisiva e l’Osimana può festeggiare per altri tre punti pesanti messi in cassaforte.

Il Tabellino:

MARINA-OSIMANA 0-1 ( 0-1 p.t.)

MARINA: Barzagli, Medici (61’ Gagliardi), Maiorano (76’ Brugapaglia), Vinacri, Giovagnoli, Candolfi (65’ Pedini), Nacciarriti (84’ Gabrielli), Omenetti (76’ Piermattei), Sbarbati, Pierandrei, Gregorini. All. Fenucci

OSIMANA: Canullo, Scheffer, Fermani (84’ Marcantoni), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Ruibal (86’ Bellucci), Bambozzi, Mingiano (72’ Paccamicci), Pasquini (92’ Falcioni), Alessandroni. All. Mobili

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Ielo (PU), Silvestri (AP)

RETE: 38’ Alessandroni