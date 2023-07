Marina, ecco Rossini e Sabbatini. Pronta la lista delle amichevoli pre-campionato

Non solo conferme. La dirigenza del Marina puntella l’organico con due pedine che si vanno ad affiancare a quelle che già figurano nella rosa per la stagione 2023/2024. A aggiungere qualità alla formazione di mister Giorgini arriverà infatti Diego Rossini, trentunenne fantasista più volte apprezzato con il Barbara. Centrocampista ambidestro, che trova collocazione perlopiù sulle corsie esterne ed in grado di garantire imprevedibilità e colpi di classe, è stata una vera bandiera dell’Ilario Lorenzini, squadra che lo ha visto collezionare circa 300 presenze negli anni, a cui si va ad aggiungere una parentesi con la Biagio Nazzaro e l’esperienza tra Serie D ed Eccellenza con la Jesina. La formazione biancazzurra potrà inoltre contare su Andrea Sabbatini: classe 1995, tutto velocità e dribbling, il suo è un ritorno visto che ben dieci anni fa ha indossato la casacca del Marina in qualità di Under mettendo insieme 21 presenze. E’ un habitué della Promozione, categoria nella quale ha sempre militato dalla Falconarese al Barbara, con oltre 200 gettoni all’attivo.

Intanto, la società ha già reso noto il calendario delle amichevoli che si disputeranno nel mese di agosto, con la prima sgambata al Comunale “Le Fornaci” contro il Castelfidardo prevista per sabato 5 agosto. Faranno quindi seguito l’impegno al “Diana” contro l’Osimana mercoledì 9, poi la sfida contro la Jesina al “Carotti” sabato 12. Ultima settimana con altri tre test match: a Barbara sabato 19 contro l’Ilario Lorenzini, il sabato successivo al Comunale di Marzocca contro l’Olimpia ed in mezzo in via di definizione un triangolare con Borghetto ed Ostra Vetere.