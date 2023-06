Marina, conferme a raffica: Medici, Giovagnoli, Cucinella e Frulla

Prosegue senza inciampi il lavoro della dirigenza del Marina, indirizzato ad allestire l’organico della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione, con Nico Mariani nel ruolo di guida tecnica. E prosegue nel segno della continuità, con le conferme di alcune delle pedine fondamentali nello scacchiere biancazzurro. Il pacchetto arretrato potrà contare ancora su Andrea Medici e Mattia Giovagnoli. Il primo, difensore esterno, taglierà nella prossima stagione il traguardo delle 100 presenze con la casacca del Marina (attualmente 89 i gettoni collezionati, 27 dei quali nel torneo appena concluso). Classe 1992, ambidestro, è uno degli elementi più importanti all’interno dello spogliatoio biancazzurro. Giovagnoli, centrale difensivo che ha compiuto il mese scorso 33 anni, porterà alla retroguardia il suo contributo fatto di esperienza e capacità di guidare l’intero reparto. Vanta 100 presenze in Promozione, da dove era stato prelevato dalle fila della Biagio Nazzaro, e 178 In Eccellenza fino alla chiusura della stagione scorsa con il Marina, dove è approdato lo scorso dicembre, a cui si vanno ad aggiungere i 61 gettoni in Serie D col Castelfidardo.

La raffica di conferme tocca anche il settore Under. Indosseranno ancora la maglia biancazzurra anche Lorenzo Cucinella e Sacha Frulla. Cucinella, vent’anni, ha messo insieme 21 presenze nell’ultimo torneo di Eccellenza sommando gli ingressi e gli inserimenti nell’undici titolare: nato centrale, è stato dirottato sulla fascia dimostrando di sapersi ben adattare. Frulla è di un anno più giovane, meno utilizzato in prima squadra ma presenza fissa nella Juniores, dove si è fatto apprezzare per una duttilità che lo porta ad essere spendibile sia al centro della difesa che nel pacchetto di centrocampo. Scuola Senigallia Calcio, è alla sua terza stagione al Marina.