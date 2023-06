Marina, avanti con lo "zoccolo duro": i confermati salgono ad 11

Diventano undici i giocatori del Marina che vestiranno ancora la casacca biancazzurra nella prossima stagione. La dirigenza è intenzionata ad allestire una squadra sotto il segno della continuità, puntando su quei giocatori che da hanno da tempo sposato la causa e ripartiranno dal torneo di Promozione con il riconfermato Mariani in qualità di guida tecnica. In difesa, ci saranno ancora Leonardo Droghini e Davide Carloni. Il primo, classe 1997, ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile biancazzurro (di una parte del quale attualmente di occupa nelle vesti di tecnico) fino alla promozione in prima squadra, che l’ha visto collezionare oltre 150 presenze, disimpegnandosi con efficacia come laterale sia sul versante destro che sul quello mancino. Carloni, coetaneo di Droghini, fa anche lui parte del pacchetto arretrato ma in posizione centrale. Esploso a Marina in Eccellenza nella stagione del debutto da Under, è rientrato in biancazzurro dodici mesi fa fornendo un rendimento elevatissimi, mentre quest’anno ha complessivamente disputato 21 partite complici alcuni problemi fisici che lo hanno rallentato.

Venendo ai centrocampisti, il comparto mediano potrà contare anche quest’anno su Giacomo Gagliardi, che punta a sfondare il tetto delle duecento presenze con la maglia del Marina (quota in precedenza toccata solo da Maiorano e Ribichini). Giocatore eclettico, che comunque ha nella corsa e nel volume di gioco la sua caratteristica predominante, è uno dei lavoratori instancabili del pacchetto di mischia e, insieme proprio a Maiorano, uno degli insostituibili. Nel medesimo settore ci sarà anche Lorenzo Testoni, che non sarà più ricompreso tra gli Under nella stagione ventura. Classe 2022, arrivato a titolo definitivo dall’Osimo Stazione nel corso della finestra di mercato invernale, ha mostrato di saper stare in campo e di dire qualcosa di importante quando è stato chiamato in causa. Alto 188 cm, ambidestro e buon colpitore di testa, riesce ad imporre la sua stazza fisica imponente per far quadrare i conti a fine partita e lo staff tecnico ha pertanto deciso di puntare ancora su di lui.