Cuore Biagio a Marina: 0-0 dopo un tempo in dieci contro undici

Il Marina non sfrutta adeguatamente un’occasione propizia, mentre la Biagio Nazzaro soffre, ma sfodera un gran carattere ed esce indenne dal difficile confronto del Comunale, giocando l’intera ripresa in inferiorità numerica. Alla fine, il punto serve ad ambedue le compagini: il Marina fa un passo avanti in una classifica che però si sta “spaccando” in mezzo (di cinque punti il divario tra le prime nove ed il resto della compagnia), mentre la Biagio - che è matematicamente ai play-out - proverà a ricucire lo strappo per cercare di collocarsi nella migliore posizione in quella che sarà la griglia di partenza degli spareggi salvezza.

Favi recupera Pierandrei e ridisegna la retroguardia con Carbonari centrale a fianco di Bellucci, nella corsia laterale destra torna Gatti a destra, capitan Rossini è confermato in cabina di regia. Nel 4-4-2 predisposto dal mister la seconda punta è Ruzzier, preferito a Pieralisi. Nel Marina si rivedono Morazzini e Maiorano, in avanti è Lazzarini a cercare la profondità per puntare la porta.

L’inizio dei rossoblù è incoraggiante, ma al 5’ è già palla gol per il Marina: Maiorano invita, Lazzarini gira con buon tempismo e coglie il palo. Dopo una fase di sostanziale equilibrio, al 32’ i biancoazzurri operano l’affondo con Lazzarini, che va via in dribbling e offre l’assist a Gagliardi, anticipato all’ultimo dal provvidenziale disimpegno di Gaia. La Biagio regge il confronto a centrocampo e al 42’ si affaccia in area adriatica: gran giocata di Gregorini, che con un numero di classe si libera dell’uomo e centra per la debole inzuccata di Pierandrei. Al 44’ la retroguardia chiaravallese è sorpresa da un lungo rilancio su cui si fionda Costantini; Terranova lo ferma, ma secondo l’arbitro Gorreja in maniera fallosa. Valutando la chiara occasione da rete, il direttore di gara espelle il giovane difensore rossoblù, scatenando le proteste dei tifosi chiaravallesi.

Costretto all’uomo in meno, Favi arretra Brega e nella ripresa schiera un 4-3-2. La Biagio gioca la seconda frazione con impeto e orgoglio, l’inferiorità numerica non si nota e il Marina deve attendere il 72’ per trovare la via della porta: un “buco” di Carbonari apre l’autostrada a Gabrielli, che si presenta solo davanti a Tomba ma, con troppa foga, alza la conclusione anziché cercare il colpo più ragionato. Due minuti dopo Tomba vola e sventa su una conclusione di Costantini dai sedici metri ed al minuto 88 salva ancora il risultato, opponendosi al diagonale di Cammarino, bravo a infilarsi nel varco giusto, non altrettanto nella finalizzazione. Nel prosieguo dell’azione Gorreja chiude gli occhi su un presunto fallo ai danni di Costantini, che fa gridare al rigore il pubblico di casa. La Biagio non sta certo a guardare: all’83’ Gregorini prova a “piazzarla” con un destro a giro senza fortuna, né va meglio a Pieralisi (subentrato a Ruzzier nell’unico cambio effettuato da Favi), il cui insidioso diagonale termina fuori di poco un giro di lancette più tardi. Finisce così con il risultato a occhiali e, visti anche gli altri risultati, alla Biuagio Nazzaro può andar bene così.

Il Tabellino:

MARINA - BIAGIO NAZZARO 0-0

MARINA: Mancini, Morazzini, Maiorano (90’ Droghini), Rosetti (83’ Canulli), Vinacri (86’ Cammarino), Carloni, Gagliardi, Pesaresi, Loberti (63’ Piermattei), Lazzarini (67’ Gabrielli), Costantini. All. Mariani

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Gatti, Terranova, Bellucci, Rossini, Carbonari, Gaia, Gregorini, Pierandrei, Ruzzier (78’ Pieralisi), Brega. All. Favi?

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Bellagamba (MC)