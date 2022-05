Il Loreto non si arrende: Picciafuoco stende la Filottranese

Il Loreto supera di misura la Filottranese ed ottiene la prima vittoria casalinga, tenendo così accesa la fiammella dei play-out: la strada resta tutta in salita, ma nel frattempo i punti di distacco dal terzultimo posto sono appena due, sebbene il bottino di punti finora incamerato non garantisca ancora l'accesso agli spareggi salvezza. Primo tempo di marca lauretana, con Garcia - ben imbeccato a centro area da Moriconi - che al 21' impegna Palmieri, mentre al 41’ le parti si invertono: Martin Garcia libera in area Moriconi che obbliga Palmieri alla deviazione. Nel mezzo la Filottranese ha un paio di occasioni con Andreucci e Romansky, che da buona posizione non riescono a centrare lo specchio della porta. Ripresa più equilibrata: primo squillo al 64’ con la punizione di Brugiapaglia e Stortoni che sfiora il palo. Ma quando l’incontro sembra in controllo da parte della Filottranese, arriva il vantaggio lauretano al 78’ con Piccafuoco, il quale sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, anticipa tutti ed insacca.

Gli ospiti reagiscono ma peccano di precisione al momento di concludere. Al minuto 87 la Filottranese rimane in dieci per l’espulsione per proteste di Boccolini, mentre l’ultimo brivido per i padroni di casa arriva proprio allo scadere in occasione dell’ultimo assalto: incornata di Andreucci da distanza ravvicinata, Albanesi fa il miracolo e devia in angolo, con le speranze della Filottranese di agguantare il pareggio che si spengono definitivamente. Un Loreto ottimo in tutti i reparti e concentrato sull’obiettivo, che finalmente riesce ad avere, per la seconda volta, l’intera rosa a disposizione e mette in cascina tre punti di speranza. Menzioni per i due under Picciafuoco – autore del gol che ha deciso la sfida - ed Albanesi che provvidenziale nel mantenere inviolata la porta. «Finalmente è arrivata la prima vittoria casalinga – dice il tecnico della squadra mariana, Francesco Moriconi - che bissa quella in trasferta contro la Vigor. E non è un caso che solo in queste due partite, da inizio campionato, abbia potuto disporre dell’intera rosa. Peccato per i risultati degli altri campi, ma per noi è importante vincerle tutte per poi tirare le somme».

Il Tabellino:

LORETO – FILOTTRANESE 1-0 (0-0 p.t.)

LORETO: Albanesi, Picciafuoco, Scalella, P. Garcia, Camilletti, Bigoni, Ciminari, A. Moriconi, Streccioni (10’ Petrini, 57’ Stortoni), M. Garcia, Brugiapaglia. All. F. Moriconi

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Carnevali, Carboni, Colletta, Rossini, Romansky (75’ Tarabelli), Marconi (81’Generi), Andreucci, Staffolani (57’Coppari), A. Strappini (83’ Boccolini). All. Giuliodori

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Bejko (Jesi)

RETE: 78’ Picciafuoco