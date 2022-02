L’Ancona torna tra le mura amiche, al Del Conero arriva la Pistoiese

Torna a giocare tra le mura amiche l’Ancona Matelica che oggi (6 febbraio) alle ore 14:30 affronterà allo Stadio Del Conero la Pistoiese. All’andata la gara finì 4-0: in Toscana andarono in rete Faggioli con una doppietta, Moretti e Sereni. I ragazzi di mister Marco Alessandrini, ex Ancona nella stagione 2005-2006, sono reduci dal pesante stop per 6-1 inflitto loro dal Grosseto nel turno infrasettimanale, i biancorossi dal blitz di Olbia griffato Rolfini che li ha issati a quota 39 punti. Proprio per questo motivo ricopre dunque ancora più importanza la gara di domani, che potrebbe consentire ad Avella e compagni di raggiungere in classifica la fatidica soglia – salvezza fissata intorno a 40 lunghezze, primo obiettivo stagionale dichiarato dalla Società.

«Ci fa piacere tornare a giocare sul nostro campo. In questi giorni – ha dichiarato il tecnico al termine della rifinitura mattutina- la squadra si è allenata bene, cercando di preparare la gara al meglio come sempre. Sappiamo che nel calcio non c’è nulla di scontato. Gli avversari sono tutti uguali e ogni volta che scendiamo in campo per noi deve essere come una finale. Abbiamo avuto un ottimo inizio del girone di ritorno – ha proseguito il tecnico – ma mancano ancora quindici partite. Abbiamo una montagna di punti ancora da scalare. Domani sarà un’altra partita importante per proseguire il nostro cammino nel migliore dei modi. Siamo consapevoli di affrontare una squadra che annovera tra le proprie fila giocatori importanti per la categoria. Stiamo cercando di far giocare un po’ tutti – ha concluso Colavitto – probabilmente ancora una volta in formazione cambierò qualcosa. Dovremo sicuramente mettere in campo tutte le nostre armi e la nostra voglia di imporci».

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 33 Noce, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 8 Delcarro, 27 Papa, 4 Iannoni; 17 Moretti, 18 Faggioli, 9 Rolfini All. Colavitto: A disp: 12 Vitali, 1 Canullo, 14 Tofanari, 5 Bianconi, 26 Ruani, 28 Maurizii, 23 D’Eramo, 19 Palesi, 7 Gasperi, 21 Del Sole, 10 Sereni, 20 Vrioni

PISTOIESE (3-5-2): 90 Seculin; 42 Moretti, 4 Venturini, 3 Sottini; 94 Mezzoni, 34 Suciu, 16 Marcucci, 8 Castellano, 33 Martina; 9 Vano, 99 Di Massimo All. Alessandrini A disp: 1 Pozzi, 22 Crespi, 2 Nica, 77 Pertica, 16 Portanova, 11 Bocic, 97 Paolini, 10 Stijepovic, 29 D’Antoni, 7 Valiani, 28 Di Matteo

Orario: 14.30

Stadio: Del Conero

Dove vederla: Eleven Sports

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino