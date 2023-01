La capolista Montecchio non fa sconti: l'Osimo Stazione piegato nei 15' finali

Un ottimo primo tempo ed un super Bottaluscio non bastano: la capolista e corazzata Montecchio non fa sconti e si impone 2-0 sull’Osimo Stazione Conero Dribbling, che resta in partita per un tempo e mezzo prima di cedere il passo ad un K Sport che davanti al proprio pubblico mette al sicuro – con una giornata di anticipo – il simbolico titolo di campione d’inverno. L’avvio dei ferrai è ricco di personalità: Polenta si presenta solo davanti al portiere ma Celato si supera. Rispondono i locali, ma Bastianoni non inquadra lo specchio. L’Osimo Stazione non accusa il colpo, anzi si riaffaccia e si rendono pericolosi Masi, Polenta e Nanapere. Nel finale di frazione, i padroni di casa trovano il vantaggio ma il direttore di gara annulla tutto per un fallo subito da Rinaldi.

La seconda frazione è meno equilibrata della precedente, con la capolista che alza il baricentro e aumenta il forcing. Dominici ci prova in un paio di circostanze ma nulla di fatto. Lo stesso numero 8 biancorosso fallisce un calcio di rigore al 53’, ma non mancano le proteste di fede biancoverde: i tanti dubbi sull’assegnazione del penalty vengono spazzati via dalla opposizione fenomenale di Bottaluscio che neutralizza di piede. Il Montecchio continua comunque a spingere. Rossi sciupa, Dominici questa volta no: lasciato un po’ troppo solo sul secondo palo, il capocannoniere dei suoi si riscatta e sblocca la gara. I ferrai, feriti dall’1-0, reagiscono ma il piazzato di Staffolani trova, ancora, un Celato insuperabile. Bottaluscio ci mette un’altra pezza, ma non può nulla sul raddoppio: i locali sbattono sulla traversa, Passeri è il più lesto di tutti, fa 2-0 e chiude i giochi. Per i “ferrai”, tempo di rammaricarsi non c’è: mercoledì tappa a Fano, per il recupero della quattordicesima giornata contro il Sant’Orso.

Il Tabellino:

K SPORT MONTECCHIO-OSIMO STAZIONE 2-0 (0-0 p.t.)

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi, Paoli, Bellucci, Passeri, Bastianoni (89’ Fontana), Dominici, Tatò (42’ Mazzari), Rossi, Vegliò (82’ Ferrini). All. Lilli

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Berrettoni (60’ Pandolfi, 82’ Amoabeng), Staffolani (82’ Ramos), Polenta, Rinaldi, Sampaolesi, Pizzuto (82’ Martelli), Nanapere, Nuhu, Bah. All. Girolomini

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Murarasu (AN)

RETI: 73’ Dominici, 89’ Passeri