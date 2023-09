Jesina, il Montecchio resta indigesto: leoncelli al tappeto allo "Spadoni"

Squadra in casa

Squadra in casa K Sport Montecchio

Il Montecchio continua a restare particolarmente indigesto alla Jesina. Dopo aver incassato una doppia sconfitta nei due confronti valevoli per il primo turno della coppa di categoria, la squadra leoncella incappa nel primo passo falso in campionato proprio contro i pesaresi, che centrano la prima affermazione in Eccellenza dopo i pareggi delle prime due giornate. Determinante ai fini del risultato finale, l’uno-due piazzato dalla neopromossa poco prima di metà tempo, che ha costretto i biancorossi ad un inseguimento rivelatosi vano.

I padroni di casa partono subito col piede giusto, andando alla conclusione – troppo centrale – di Torelli, ed al quarto d’ora sbloccano il punteggio con un tiro dalla distanza di Notariale che si insacca alle spalle di Pistola. Colpita a freddo, la Jesina non dà tangibili segnali di reazione s dopo appena cinque minuti incassa la rete che condizionerà l’incontro: piazzato di Magnanelli, puntuale l’inzuccata di Pivo cl pallone che per la seconda volta finisce in fondo al sacco ed è 2-0.

Non cambia lo spartito nella seconda metà di gara, che vede gli ospiti obbligati a rinunciare a Pesaresi il quale lascia il campo per infortunio sostituito da De Stefano. Dopo aver rischiato il tris su iniziativa di Dominici al 70’, la squadra leoncella prova a replicare dopo la mezz’ora con il colpo di testa di Lucarini che fa la barba al palo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, e con Cordella al minuto 80 che alza troppo la mira. Ma sull’incontro cala il sipario al minuto 86, con Eugenio Dominici che perfeziona il cross dalla destra Fabbri timbrando il gol che fissa il punteggio sul 3-0 finale.

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO-JESINA 3-0 (2 -0 p.t.)

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Del Pivo, Notariale (83’ Fabbri), G. Dominici, Nobili, Paoli, Peroni (77’ Peluso), Torelli, Barattini (87’ Giunti), Magnanelli (65’ E. Dominici), Sciamanna (77’ Baruffi). All. Lilli

JESINA: Pistola, Grillo, Mazzarini (76’ Re), P. Capomaggio (62’ Cordella), T. Capomaggio, Lucarini, Nazzarelli (88’ Brega), Zagaglia, Trudo, Zandri, Pesaresi (57’ De Stefano). All. Strappini

ARBITRO: Fiorillo (Lucca)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Baldoni (AN)

RETI: 16’ Notariale, 21’ Del Pivo, 86’ E. Dominici