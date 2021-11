Jesina, tris nel derby contro Civitanova: doppietta di Valtolina

La Jesina femminile centra nel derby casalingo con Civitanova il secondo successo stagionale in campionato, che fa il paio con quello centrato nel debutto tra le mura amiche contro l’Oristano, regolato per 4-1. Netta l’affermazione delle ragazze di mister Iencinella, che festeggiano il primo “clean-sheet” stagionale contro il fanalino di coda del Girone B, ancora fermo al palo ed a secco di gol. Più equilibrio nella prima frazione di gioco, con le padrone di casa al riposo avanti di una rete, capaci però di imprimere una netta accelerazione alla partita nella seconda metà di gara, chiudendo i conti con i due gol che hanno fissato il punteggio sul definitivo 3-0.

E’ Fontana a propiziare la rete che sblocca il punteggio, al minuto 23: discesa e cross a beneficio di Valtolina il cui tap-in di sinistro, sulla respinta corta della difesa civitanovese, non lascia scampo a Comizzoli. Nella ripresa è nuovamente Valtolina a iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori, arrivando a quota tre reti nella graduatoria dei bomber del girone: stesso copione dell’1-0, con Fontana che scodella in mezzo per la sua girata vincente che frutta il raddoppio. Poi è Crocioni a prendersi la scena: prima al 76’ procurandosi un rigore – fischiato per un intervento falloso in area commesso ai suoi danni da Gomez – che Zambonelli si fa intercettare da Comizzoli, poi dieci minuti più tardi correggendo di testa un angolo di Zambonelli che regala alla Jesina il gol del 3-0 conclusivo.

Il prossimo impegno per la formazione di Iencinella sarà al “Mattarello” di Trento, contro la locale formazione attualmente imbattuta in campionato ed a due lunghezze di distanza dalla capolista Brixen Obi.