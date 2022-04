Jesina rimontata al "Cardinaletti", la Triestina vince 3-2

Dopo il prezioso punto strappato a Bressanone contro la Brixen Obi, la Jesina al “Cardinaletti” cede il passo alla Triestina, dopo aver chiuso la prima frazione avanti due reti. Un passo falso che non altera la collocazione in graduatoria della squadra di mister Baldarelli, attualmente all’ottavo posto e con sempre sette punti di vantaggio dalla zona play-out, in considerazione della contemporanea sconfitta del Bologna tra le mura amiche contro Trento.

Ottimo l’approccio alla sfida delle biancorosse, che dopo un paio di buone occasioni non capitalizzate, passano al 26’ con Crocioni, rapida a risolvere un azione confusa nell’area ospite seguente ad una rimessa laterale, girandosi all’altezza del dischetto del rigore e freddando Bonassi con preciso sinistro. Raddoppio delle padrone di casa al 38’: sombrero di Zambonelli a scavalcare la difesa della Triestina e ad agevolare l’inserimento di Tamburini, che dopo il controllo con una puntata di destro in scivolata cerca e trova l’angolo alla sinistra di Bonassi, mandando la palla a baciare il palo interno e ad insaccarsi in rete.

Nella ripresa, la Jesina sfiora in due circostanze il 3-0, si salva con la parata di istinto di Generali sulla botta di Bortolin, ma capitola al 59’ al termine di un’azione tutta in velocità delle ospiti, conclusa da Usenich che sfrutta l’assist di Flaiban e riapre il match timbrando il 2-1. Diventa proprio Flaiban – entrata a gara in corsa – la protagonista del match, siglando poco dopo il 2-2 sugli sviluppi di una rimessa con le mani e successivamente, fallito il 3-2 alzando troppo la mira a porta spalancata, trovando al 78’ la deviazione vincente di testa sul calcio d’angolo battuto da Blarzino, che consente alla Triestina di sorpassare le leoncelle. L’ultimo sussulto arriva con un colpo di testa di Valtolina da distanza ravvicinata, che sfiora la traversa.

Prossimi due impegni ancora davanti al pubblico di casa. Si comincia nel week-end con l’incontro che vedrà la Jesina ospitare la Spal fanalino di coda del girone B, e successivamente – mercoledì 4 maggio – con i quarti di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia, conquistati battendo nel turno precedente il Riccione ai rigori. Nelle Marche si presenterà il Fiamma Monza, attualmente quartultimo nel girone A, arrivato tra le prime otto della competizione grazie al successo negli ottavi contro la Solbiatese.