Jesina di scena a Chiaravalle: amichevole con la Biagio Nazzaro

La Jesina di mister Strappini prosegue nel lavoro di preparazione che condurrà i leoncelli alla partenza del campionato di Eccellenza. L’intenzione, nel prossimo test match, è quella di fare un ulteriore step nel percorso di crescita volto a presentarsi, ad inizio settembre, nella miglior condizione possibile. In questo senso l’amichevole prevista al Comunale di Chiaravalle (spostata dopo essere stata inizialmente programmata al “Carotti”) permetterà al tecnico biancorosso di sperimentare nuove soluzioni e continuare a rodare i motori, contro una compagine di categoria superiore ma annunciata come una delle protagoniste del prossimo torneo di Promozione.

Al netto della differenza atletica tra le due compagini, l’amichevole di Fano ha visto una Jesina tenere bene il campo contro i granata che già nel week-end cominceranno a fare sul serio con il match di Coppa di serie D contro la Vigor Senigallia. La squadra leoncella, colpita a freddo da Broso, è comunque restata in partita accorciando le distanze con Trudo – un quarto d’ora dopo il 2-0 timbrato da Pensalfini – per poi capitolare a metà ripresa sul gol del 3-1 realizzato da Bamba. Sotto la lente di ingrandimento di Strappini, nella sfida alla Biagio Nazzaro, ci sarà la fase difensiva, visto che alcune incertezze del pacchetto arretrato biancorosso sono state puntualmente sfruttate dal Fano.

Nel frattempo, è ufficialmente scattata la campagna abbonamenti. A partire da oggi, i tifosi della Jesina potranno acquistare le tessere per il settore preferito del “Carotti”. Per la sottoscrizione la segreteria della società, presso lo stadio, è aperta dalle 17 alle 19. Tutti gli abbonamenti daranno diritto all’ingresso per le 15 gare interne del campionato di Eccellenza e per la prima partita di Coppa Italia, con un omaggio costituito da una maglietta o un cappellino della Jesina. Tre le possibilità offerte per la tessera stagionale: quella di “Socio Sostenitore” (posto fisso numerato nelle poltroncine o in qualsiasi settore) al prezzo di € 250, quelle per la tribuna – posto libero non numerato – al costo di € 160 e quello in Curva Nord al prezzo di € 90. I prezzi per il biglietto singolo vanno invece dai 7 ai 12€.