Barbara e Marzocca, un punto per parte ed un cambio di passo che ancora non c'è

Finisce 1-1 al Comunale di Barbara il match tra Ilario Lorenzini e Olimpia Marzocca, pareggio che muove la classifica di entrambe ma si configura più come occasione persa sia dai padroni di casa che dagli ospiti per dare un’importante accelerata in graduatoria, ed incominciare così ad imprimere una svolta ai rispettivi campionati. In avvio meglio gli ospiti, che si fanno subito vedere al 3’ con Tonucci che raccoglie una respinta corta della difesa locale e costringe Minardi a rifugiarsi in angolo, e successivamente al 15’ con Canulli che spreca da buona posizione sugli sviluppi di un calcio piazzato. L’undici di Spuri si sveglia al 21’ con Sanviti che non riesce a correggere in rete uno spiovente su azione di corner, ed al 24’ trova Asoli sulla linea di porta puntuale a respingere il pallone. Finale di prima frazione con l’iniziativa di Sabbatini per Giorgetti che non arriva per un soffio a correggere in porta, e con il gol che sblocca il punteggio: punizione laterale, palla deviata da Montanari per Tomba che timbra l’1-0 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

Al rientro in campo l’Ilario Lorenzini perviene al pareggio: Giovagnoli riesce ad opporsi la prima volta su Moschini, ma sul successivo tap-in non può nulla ed è 1-1. Prendono coraggio i padroni di casa, che al 61’ ci provano con Cardinali che alza troppo la mira, e dopo la rete annullata a Canulli per off-side al 72’ nel finale spingono alla ricerca del gol vittoria. Cardinali al 77’ da schema di corner trova sulla sua strada Giovagnoli, poi un giro di lancette più tardi di testa non inquadra per poco lo specchio della porta. Infine, al minuto 85 è Sabbatini a mettere un cross rasoterra invitante, senza che nessuno indovini la deviazione vincente. Ed alla fine dei tre minuti di recupero la gara si conclude su un 1-1 che non soddisfa nessuno.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-OLIMPIA MARZOCCA 1-1 (0-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Giorgetti, Paradisi (75’ Conti), Morsucci, Tiriboco, Sanviti, Rossini, Cardinali, Moschini, Brunori, Sabbatini (91’ Giuliani). All. Spuri

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini (58’ Breccia), Arsendi, Montanari, Tomba, Abbruciati, Tonucci, Canulli, Pigini, Felicissimo (89’ Rossetti). All. Giuliani

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Bejko (Jesi)

RETI: 44′ Tomba, 50’ Moschini