Ribaltone Fermignanese, per il Barbara più rapida la strada verso la salvezza

La Fermignanese piazza il blitz al Comunale di Barbara nella terzultima di ritorno: un successo che rilancia la formazione pesarese nelle parti alte della graduatoria, ma potrebbe non essere sufficiente per agganciare in extremis la zona play-off, in considerazione del turno di riposo che la formazione biancoblù deve ancora osservare. Pesa invece parecchio nell’economia della rincorsa salvezza il passo falso dei padroni di casa: la contemporanea vittoria del MondolfoMarotta aumenta il distacco dalla zona tranquillità e contestualmente abbassa la percentuale di possibilità della squadra di Profili di mantenere la categoria senza passare degli spareggi play-out.

Ottima la partenza dei gialloblù, che al primo affondo sbloccano subito il risultato: deviazione vincente di Giuliani al 6’ su traversone di Sabbatini e Barbara in vantaggio. Passano tre minuti e i padroni di casa possono addirittura raddoppiare, ma Morsucci – dopo aver raccolto la sponda di Rossini su centro del solito Sabbatini – alza troppo la mira. Continua a premere l’Ilario Lorenzini, e Cappuccini è bravo ad opporsi efficacemente a Fronzi e Giuliani, ma invece del raddoppio arriva il pareggio ospite, firmato da Izzo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.

Seconda metà di gara che vede i biancoblù partire esercitando maggiore pressione, ed al 57’ prende forma il gol che deciderà la sfida: calcio piazzato di Cusimano e traiettoria sporcata da una deviazione che inganna Minardi per il 2-1. Pronta la replica del Barbara, che spinge alla ricerca del pari reclamando anche un rigore per un fallo di mano in area. Due le occasioni più ghiotte: al 72’ una conclusione di Rossini con Cappuccini superlativo a togliere il pallone dall’incrocio dei pali, e poco dopo il tap-in sottoporta fallito da Giuliani, ma il punteggio non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-FERMIGNANESE 1- 2 (1-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Paradisi, Gregorini, Morsucci (69’ Brunori), Zigrossi, Tamburini (84’ Disabato), Fronzi (78’ Giorgetti), Cardinali, Giuliani (75’ Moschini), Rossini, Sabbatini. All. Profili

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masullo, Cleri (75’ Lucciarini), Fraternali, Patarchi, Labate, Bozzi (89’ Orciari), Izzo (78’ Gori), Cusimano, Garota. All. Guidi

ARBITRO: Uncini (Jesi)

ASSISTENTI: Bilò (AN), De Marino (PU)

RETI: 6’ Giuliani, 31’ Izzo, 57’ Cusimano