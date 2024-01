Minuto 45+2: DUPLICE FISCHIO. SQUADRE AL RIPOSO SULLO 0-0.

Minuto 45+1: Altro cartellino estratto dall'arbitro: giallo ad Udoh per una "sbracciata" che colpisce - senza conseguenze - Cella al volto.

Minuto 45: Si giocherà ancora per due minuti.

Minuto 44: Primo giallo dell'incontro: ammonito Saco per un intervento in ritardo su Udoh.

Minuto 41: Biancorossi che provano a graffiare da corner, si salva Vettorel con i pugni.

Gara bloccata, con le due formazioni che faticano a rendersi pericolose.

Minuto 28: Un rimpallo penalizza Clemente e favorisce Mercadante, che si invola sulla fascia e sul fondo tenta un tiro cross ma il pallone viene intercettato da un attento Perucchini.

Minuto 22: Si fa vedere Energe, il quale sfrutta una scivolata di Mercati che lascia libero un varco, punta la porta concludendo di sinistro dai venti metri, ma Vettorel para a terra.

Minuto 19: Prima conclusione del Gubbio verso la porta di Perucchini, chiamato all'intervento da un tiro da venticinque metri di Bulevardi: il portiere biancorosso si distende e respinge.

Primo quarto d'ora in cui i biancorossi si sono fatti preferire, facendo la partita ed affacciandosi più volte nell'area dei padroni di casa.

Minuto 12: Bell'azione dei dorici, con l'appoggio di Spagnoli a beneficio di Clemente, il cui cross è per Saco il quale viene anticipato tempestivamente da Pirrello.

Si fanno sentire gli oltre 500 tifosi dorici presenti in Umbria. Esposto anche lo striscione "Mazzarano per sempre", in ricordo del difensore pugliese che ha militato nella squadra biancorossa in Serie A e B, scomparso in settimana.

Minuto 4: Prima conclusione del match per i biancorossi, conclusione di Energe senza troppe pretese, bloccata da Vettorel.

Minuto 1: FISCHIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

GUBBIO: Vettorel, Corsinelli, Pirrello, Tozzuolo, Mercadante, Casolari, Bulevardi, Mercati, Bumbu, Di Massimo, Udoh. All. Braglia

A disposizione: Greco, Rosaia, Signorini, Chierico, Morelli, Brambilla, Dimarco, Guerrini, Frey, Spina, Bernadotto, Portanova

ANCONA: Perucchini, Clemente, Cella, Mondonico, Pellizzari, Martina, Basso, Saco, Prezioso, Spagnoli, Energe. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Gatto, Cioffi, Agyemang, Paolucci, Giampaolo, Radicchio, Barnabà, Gavioli, Moretti



Sarà un’Ancona che proverà a rendere...pan per focaccia al Gubbio, come del resto accaduto l’anno scorso. Esattamente come nel campionato passato, gli umbri ad inizio stagione hanno espugnato il “Del Conero” (per la quinta volta consecutiva), ed i biancorossi puntano e bissare la “vendetta” che aveva preso forma il 22 gennaio 2023 con la rete decisiva di Petrella. I dorici, appena due punti nelle ultime sei gare, si presentano con un 3-5-2: davanti il tandem Spagnoli-Energe, pacchetto arretrato a tre con il contemporaneo utilizzo di Cella, Mondonico e Pellizzari ed a centrocampo Basso a rilevare Gatto, che parte dalla panchina. Gli umbri sono reduci da tre vittorie consecutive e sono imbattuti in stagione al “Barbetti”: nell’undici iniziale rossoblù c’è Di Massimo al fianco di Udoh nel reparto avanzato, largo anche alla new-entry Bumbu (prelevato dal Cesena e subito in gol all’esordio nel recupero contro la Recanatese) a giostrare dietro le punte.