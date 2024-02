Da Ancona a Miami, con il Genoa nel cuore. I "Grifoni del Conero" e la...trasferta americana

È una storia che affonda le sue radici nell’amore per il calcio, e nel “trait d’union” che lega la sponda rossoblù di Genova a quella dorica. Storia nata nell’ottobre del 2022, con la fondazione del club “Grifoni del Conero”, domiciliato nella Riviera e dintorni e creato con l’intento di creare un gruppo i cui iscritti sono accomunati dalla passione per il Genoa. L’incontro che ha generato l’idea è stato quello tra l’attuale Presidente, Fabrizio Caprara (genovese da parte di padre e sirolese da parte di madre, da alcuni anni residente nelle Marche), ed il suo vice Daniele Gardini, anconetano doc ma da sempre tifoso rossoblù.

«Galeotto fu il social – dice Fabrizio – che mi ha messo in contatto con lui e ci ha permesso di condividere non solo la nostra passione, ma anche l’idea di seguire la squadra all’epoca appena retrocessa in Serie B, e che quindi aveva in calendario diverse trasferte non troppo distanti. Partita la nostra pagina Facebook siamo stati praticamente inondati di richieste di “tesseramento”: genovesi che per vari motivi si erano trasferiti da queste parti, marchigiani legati al Genoa ma anche appassionati dell’Ancona che lo tifano come seconda squadra, in considerazione dell’antico gemellaggio che lega le due curve, persone fuori provincia ed addirittura abruzzesi e molisani. Da lì in avanti è nato tutto: le trasferte a Perugia, Terni, Modena, Ascoli e Ferrara, le sciarpe e la “pezza” che portiamo in trasferta».

Quella più lunga, però, è stata con destinazione Miami. Dove Fabrizio si è recato in gita di lavoro e piacere, per consegnare alla proprietà americana del Grifone un segno tangibile della passione verso i colori rossoblù. «L’aggancio è arrivato mediante il Genoa Club Miami – spiega – a cui avevo anticipato il mio viaggio in Florida e l’intenzione di consegnare la nostra sciarpa ed altri regali ai vertici della 777 Partners, la società di investimenti che ha acquisito il club (e che peraltro controlla altre squadre di portata internazionale, come l’Hertha Berlino, il Vasco de Gama in Brasile, lo Standard Liegi ed i parigini del Red Star ndr). E così, fissato l’appuntamento, siamo riusciti a far avere i gadgets ad Erika, la persona di fiducia del gruppo americano la quale ha recapitato i doni Joshua Wander e Steve Pasko, ovvero il cofondatore della holding ed un membro del Cda della società. Per lei è stata un sorpresa, molto gradita, ed il gesto ha avuto anche parecchia risonanza a Genova. Chissà che quando saranno in tribuna ad assistere ad una partita al “Ferraris” non le indossino».

Caprara racconta anche del rapporto con i tifosi dorici, che contempla anche il gemellaggio con il neonato gruppo biancorosso “Fronte del Porto”, e della presenza in curva nella sfida che l’Ancona ha disputato con il Cesena («Ci hanno accolto con grande spirito di amicizia, è stato bello stare al fianco dei tifosi biancorossi»), ma anche della finalità sociali e di solidarietà che persegue il gruppo. «Abbiamo stretto un legame con l’associazione “Il Giardino degli Angeli” di Senigallia – dice – che si occupa nella città brasiliana di Canavieiras di aiutare bambini ed adolescenti in difficoltà. Ed il progetto “Dammi 5” è finalizzato a garantire loro un percorso di studio, formazione e sostentamento nel quotidiano mediante un’adozione a distanza, progetto al quale noi del gruppo abbiamo partecipato attivamente. Perché la solidarietà e l’aiuto reciproco costituiscono dei valori che sono patrimonio dei tifosi, che vanno al di là dell’amore per la propria squadra e che dovrebbero essere condivisi da tutti».