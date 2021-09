Figc, Gravina in visita nel capoluogo: arriva anche l’omaggio dell’Ancona Matelica

Era presente anche il direttore generale dell’Ancona Matelica Roberta Nocelli all’incontro pubblico tenuto questa mattina, 2 settembre, dal presidente della Figc Gabriele Gravina ospite del Comitato regionale Marche e del suo numero uno Ivo Panichi. A Gravina è stata donata una maglia da gioco ufficiale in segno di vicinanza. Tra le autorità presenti anche il Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore allo sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti, l’assessore allo sport regionale Giorgia Latini e il presidente del Coni Marche Fabio Luna:

«Ringrazio il Presidente Ivo Panichi, per aver compreso e approvato il cambio del nome del Fabiani Matelica in S.S. Matelica, dimostrando di aver capito la bontà delle nostre intenzioni. Allo stesso modo sono grata al Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che per primo ha dato il suo assenso, ed al Presidente Gabriele Gravina che ha saputo cogliere la futuribilità delle nostre idee e la nostra ambizione di portare avanti, insieme a tutte le realtà calcistiche e non della città, un calcio sano, pulito e basato sul territorio. Un vero e proprio volano per le nostre bellissime Marche. Questo è ciò che ci siamo prefissati di fare. Sono veramente felice di aver avuto questa mattina un bel momento di incontro con i Presidenti e di aver avuto occasione di confrontarmi con loro. Il Presidente Gravina mi ha reso orgogliosa dimostrandosi interessato al nostro percorso, chiedendomi qualche prima impressione su questa nuova avventura e facendo a tutta la Società un sincero in bocca al lupo per la stagione appena iniziata. Attestati importanti che ci convincono ancor di più che la strada intrapresa sia quella giusta».