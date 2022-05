Canta Torrette, la GLS Dorica vola in Seconda categoria davanti a quasi mille persone

ANCONA- La GLS Dorica tocca il cielo con un dito e decolla in Seconda categoria. Decisiva la vittoria per 1-0 contro l’Osimo Five (rete di Domenichelli), nella finalissima dei playoff. Uno spettacolo raro per un campionato di Terza Categoria, dinanzi ad oltre 800 spettatori. È il trionfo di un quartiere intero, Torrette, che ha sospinto la squadra di David Urbinati in una gara palpitante, più in generale in un campionato esaltante e chiuso dai torrettani al secondo posto nella regular season. Negli spareggi la Dorica ha superato 3-2 l'Atletico Ancona in semifinale e, appunto, l'Osimo Five (che nella semifinale aveva compiuto il blitz sull'Europa Costabianca 1-2) nell'ultimo atto. Al triplice fischio è partita la festa tutta torrettana, con cori e festeggiamenti della squadra e del pubblico, che confermano di essere una cosa sola.

GLS DORICA – OSIMO FIVE 1-0

GLS DORICA: Recanatesi, Frulla, Mascambruni, Menichini (43’ st Ausili), Pennacchioni, Marmorano (39’ st Anania), Domenichelli (45’ st Giampieri), Biccheri, Fanfarillo, Astolfi, Vignoni. All. Urbinati

OSIMO FIVE: Polenta, Cola (1’ st Fanesi), Cela (30 ’st Cerioni), Federici, Muca, F. Toccaceli, Urso Russo, Sabbatini (30’ st D’Ercole), Gobbi, Marcantognini, Falasconi (39’ st Melonari). All. Giuliodoro (squalificato)

Arbitro: Skura di Jesi

Reti: 25’ st Domenichelli