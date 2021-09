Fermignanese-Loreto, tutto dagli undici metri: Garcia allo scadere risponde a Braccioni

Il dischetto del rigore prima dà e poi toglie alla Fermignanese di mister Teodori, che poco prima del triplice fischio finale viene raggiunta sul pari dal Loreto a cui va il merito di essere restata sul pezzo fino al termine del match. L’incontro prende subito una piega positiva per i biancoblu, che al quarto d’ora passano a condurre: l’intervento in area di Ciminari su Labate viene sanzionato con la massima punizione che lo specialista Braccioni converte nel gol del vantaggio. La reazione del Loreto non si materializza, i padroni di casa non spingono sul pedale del gas per concedere il bis e così le formazioni guadagnano gli spogliatoi senza fornire ulteriori spunti di cronaca.

Ben diverso lo spartito nel secondo segmento di gara, con gli ospiti che partono meglio e vanno vicini al pareggio, ma al 56’ a metterci una pezza è Bacciardi, che si sostituisce ad un Ponzoni battuto salvando sulla linea la conclusione di Streccioni. Scampato il pericolo, la Fermignanese si riorganizza e risponde, soprattutto con il neo entrato Ndoj, che prima al termine di un’azione personale sul versante destro si presenta a Grottini il quale però non si fa sorprendere, poi al 79’ scodella in mezzo per Gori che, ‘liberato’ dal velo di Bruscia, alza troppo la mira. Sembra fatta per i biancoblu, ma a 60 secondi dal termine un contatto in area tra Andrea Patarchi e Maslavica (gettato nella mischia ad un quarto dalla fine) si trasforma nel secondo penalty di giornata: dal dischetto si presenta Garcia, Ponzoni indovina la direzione del tiro ma non basta per evitare la rete che sancisce l’1-1 finale.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE - LORETO 1-1 (1-0 p.t.)

FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti, Labate, Bozzi, Bacciardi, Al. Patarchi, Bruscia (83′ An. Patarchi), Braccioni, Izzo (68′ Ndoj), Cleri (60′ Gori), Bravi (83′ Cagnoli). All. Teodori

LORETO: Grottini, Ciminari, Scalella (76′ Maslavica), Garcia, Camilletti, Bigioni, Alessandrini (47′ Petrini), Moriconi, Streccioni, Brugiapaglia, Mangiaterra (46′ Stebner). All. Moriconi

ARBITRO: Biagini (PU)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Fetai (MC)

RETI: 15′ Braccioni su rig., 94′ Garcia su rig.