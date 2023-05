Play-Off Lega Pro, sorteggi e formula della fase nazionale: l'Ancona pesca il Lecco

Dopo l’eliminazione di Lucchese e Carrarese, per l’Ancona si spalancano le porte della fase nazionale dei play-off di LegaPro. Quella dorica è l’unica squadra, assieme alla Virtus Verona (giustiziere del Padova) ad aver centrato il colpaccio in trasferta nel secondo turno degli spareggi promozione relativi ai singoli gironi: a fare compagnia a biancorossi e scaligeri saranno Gubbio, Audace Cerignola, Foggia e Pro Sesto, che hanno timbrato il pass facendo valere il fattore campo rispettivamente contro Pontedera, Monopoli, Potenza e Renate. Il quadro delle partecipanti a questo primo step dei play-off nazionali si completerà con le formazioni che hanno concluso la regular season sul terzo gradino del podio, vale a dire Lecco, Entella e Pescara, a cui si somma il Vicenza in qualità di vincitrice della coppa di categoria.

Il sorteggio ha regalato agli uomini di mister Donadel il Lecco, che ha terminato al terzo posto la sua avventura nel Girone A. Tra le caratteristiche peculiari del lombardi, una forte vocazione casalinga: non perdono infatti davanti al pubblico amico addirittura da fine ottobre (1-2 con il Trento), e da novembre in avanti hanno conquistato sul sintetico del Rigamonti-Ceppi otto vittorie e cinque pareggi, questi ultimi tutti per 0-0 per un totale di appena dieci reti subite nelle diciannove gare interne stagionali, che salgono a tredici contando il k.o. per 3-1 subito contro la Juventus Under nel primo turno della Coppa Italia di Lega Pro. Normale, pertanto, pensare che i dorici dovranno sfruttare al meglio il turno casalingo (in programma giovedì 18 maggio alle 20.30) per poi, il lunedì successivo, rendere la visita al Lecco che in virtù della qualifica di testa di serie, accederà al turno successivo in caso di parità di risultati e di differenza reti.

Al termine di questa prima tornata di doppi confronti, toccherà alle formazioni arrivate seconde nei rispettivi gironi, ovvero Pordenone, Cesena e Crotone, unirsi alle cinque qualificate: altro giro di match andata e ritorno (in programma sabato 27 maggio e mercoledì 31 maggio) con le magnifiche quattro che si daranno battaglia nella final four di giugno. Questo il quadro completo delle sfide della prima fase dei play-off nazionali, emerso dai sorteggi odierni:

Andata: giovedì 18 maggio – Ritorno: lunedì 22 maggio

Ancona – Lecco

Gubbio – Virtus Entella

Virtus Verona – Pescara

Pro Sesto – Vicenza

Audace Cerignola – Foggia