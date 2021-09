Fabriano e Grottammare rompono il ghiaccio accontentandosi di un punto

Nel giornata del debutto in campionato, allo stadio "Mirco Aghetoni", i padroni di casa del Fabriano Cerreto ed il Grottammare si accontentano di uno 0-0 che permette di rompere il ghiaccio muovendo contestualmente la classifica. I padroni di casa si presentano con un 4-3-1-2, composto prevalentemente da Under 23, a conferma della "linea verde" adottata dalla società nel corso degli ultimi anni.

Il primo tempo fa registrare un’iniziale fase di studio e si rivela piacevole ed equilibrato, con occasioni da ambo le parti: per i verdi è Montagnoli a impensierire maggiormente la difesa avversaria, con scambi veloci sulla fascia e un dribbling fulminante. E' quest'ultimo a fornire la potenziale palla del vantaggio al 30', ma la conclusione ravvicinata di Genghini è poco fortunata. Grottammare non si lascia impensierire e risponde, rendendosi pericolosa da calcio piazzato in più situazioni, ma le formazioni vanno al riposo con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0.

Al rientro in campo è dominio fabrianese: per 20’ minuti i cartai si riversano nella metà campo ospite, ma l’imprecisione nell’ultimo passaggio non consente ai ragazzi di mister Pazzaglia di trovare il guizzo buono per portarsi in vantaggio. Prende allora campo la formazione biancoceleste, sfruttando la stanchezza avversaria ed avanzando il proprio baricentro; l'azione più pericolosa della frazione capita sulla testa di Fiscaletti, che al minuto 80 spedisce la sfera poco sopra la traversa. Finisce a reti inviolate, ma in casa Fabriano Cerreto restano tanti buoni spunti offerti da un gruppo giovane che deve ancora conoscersi ma ha le carte in regola per ben figurare. Prossimo impegno per i cartai previsto per domenica 19, con la trasferta di Porto Sant’Elpidio.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO – GROTTAMMARE 0-0

FABRIANO CERRETO: Santini; Salciccia, Crescentini, Pagliari, Stortini, Lispi, Montagnoli, Marengo (34’ Mulas), Genghini, Carmenati (63’ Dolciotti), Storoni (56’ Spuri). All. Pazzaglia

GROTTAMMARE: Fatone; Fuglini, Piunti, Carminucci, Traini, Tassotti (42’ Tombolini), Cursi (7’ L. Xaxhiu), Alighieri, Mascitti, Fiscaletti, Cisbani. All. Zazzetta

ARBITRO: Salvatori di Macerata

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Gasparri (PU)