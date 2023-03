Il Valdichienti espugna l'Aghetoni: Palmieri e Zira stendono il Fabriano

Ad un mese esatto dall’ultimo successo in campionato, ottenuto al “Diana” di Osimo, il Valdichienti torna a vincere espugnando l’Aghetoni contro un Fabriano che invece, dopo la fiammata di inizio febbraio (caratterizzata dalle vittorie contro Porto S.Elpidio, Marina ed Atletico Gallo), fatica a aumentare l’andatura per agganciare il gruppo attualmente fuori dalla zona play-off. Tutte nel primo tempo le reti: gli ospiti alla prima palla buona trovano subito il gol che sblocca il risultato, realizzato da Palmieri che sugli sviluppi di una punizione calciata da Tombolini, devia il pallone alle spalle di Santini. La reazione del Fabriano stenta a prendere sostanza, sebbene i “cartai” protestino vivacemente con il direttore di gara per una caduta di Capristo in area, sulla quale il signor Ferroni non ravvisa gli estremi per la massima punizione.

I padroni di casa riescono però a riequilibrare le sorti nel match due minuti più tardi, con Bezziccheri che su iniziativa di Magnanelli perfora Cingolani per l’1-1. La gioia dei “cartai” è però di breve durata, in quanto al 37’ Zira viene ottimamente imbeccato da Palmieri e riporta in vantaggio il Valdichienti, che va al riposo avanti di una rete. Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo, il Fabriano Cerreto aumenta la pressione alla ricerca della rete del pari: al 57’ Capristo alza troppo la mira, mentre al 68’ Stortini da posizione privilegiata spedisce la sfera sopra la traversa. Il Valdichienti dal canto suo prova a chiudere i conti, con Del Brutto che di pochissimo non inquadra lo specchio della porta su centro di Tombolini, ma viene salvato da Cingolani il quale, al minuto 80, leva dal sacco il pallone calciato direttamente in porta da Bezzeccheri su azione di calcio d’angolo, blindando il 2-1 che rilancia la squadra di Bolzan nella volata per un posto play-off.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-VALDICHIENTI PONTE 1-2 (1-2 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini, Stortini, Lucarino, Lispi, Carnevali (86’ Franconi), Nunzi (64’ Santinelli), Gabrielli (73’ Grezzana), Gubinelli (64’ Patacchia), Magnanelli, Capristo, Bezziccheri. All. Destro

VALDICHIENTI PONTE: Cingolani, Calcabrini (78’ Mazzieri), Sopranzetti, Pigni, Tombolini, Lattanzi (78’ Di Molfetta), Omiccioli, Trillini (59’ Sfasciabasti), Zira (70’ Cisbani), Palmieri (62’ Passawe), Del Brutto. All. Bolzan

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Giacomucci (PU)

RETI: 4’ Palmieri, 29’ Bezziccheri, 37’ Zira