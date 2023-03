Marina, tre schiaffi al Chiesanuova per la prima vittoria interna

Difficile capire quanto possa essere utile in prospettiva salvezza, facile immaginare quanto grande sia la soddisfazione per averla arpionata. E’ la prima vittoria casalinga del Marina, che arriva al termine di una prestazione maiuscola che ha visto i biancazzurri mettere al sicuro i tre punti già ad inizio ripresa, grazie alle tre reti che non hanno permesso al Chiesanuova di mettere in discussione il risultato. La rotonda affermazione prende forma già nei minuti iniziali, che vedono la squadra di Giorgini premere sfiorando ripetutamente il gol: già al 3’ con Piermattei che alza troppo la mira e poi al 5’ con la sventola di Nacciarriti intercettata da Zoldi. Il Chiesanuova si scuote affidandosi a Tittarelli, che al minuto 11 si vede negare la rete dallo splendido intervento di Barzanti, il quale si ripete poco dopo sulla girata – fiacca – dell’attaccante ospite. Il punteggio si sblocca al 33’: Pierandrei entra in velocità sulla parallela dell’area piccola, anticipa un difensore e brucia Zoldi per l’1-0. Il finale del tempo vede il Marina spingere alla ricerca del 2-0, sfiorato al 42’ da Piermattei (inzuccata alta di un soffio), centrato al 44’ da Nacciarriti di testa su cross di Medici.

Il secondo tempo comincia con la spettacolare punizione di Brugiapaglia al 50’: tre passi, botta secca ed a Zoldi non resta che raccogliere la sfera in fondo al sacco. Da questo momento in poi il Chiesanuova crolla, la partita è giocata solo a centrocampo e priva di note di cronaca. Per il Marina, ci prova al 62’ Maiorano con una botta da fuori, poi Brugiapaglia e Testoni che viene rimpallato. Per il Chiesanuova tentativi ad opera di Pasqui al 75’ e Tittarelli al minuto 84, ma nulla di fatto. Vince, meritatamente, il Marina, che continua così a sperare nel miracolo-salvezza.

Il Tabellino:

MARINA-CHIESANUOVA 3-0 (2-0 p.t.)

MARINA: Barzanti, Medici, Maiorano (80’ Droghini), Rossetti (30’ Brugiapaglia), Giovagnoli, Carloni, Piermattei (67’ Catalani), Testoni, Pierandrei (70’ Gabrielli), Nacciarriti (64’ Candolfi), Gagliardi. All. Giorgini

CHIESANUOVA: Zoldi, Corvaro (78’ Carboni), Jommi, Wolheim, Convessio, Lapi, Cicconetti (68’ Pasqui), De Cesare (53’ Bonifazi), Tittarelli, Mongiello (78’ Monteneri), Farroni (62’ Salvucci). All. Mazzaferro

ARBITRO: Giannì (RE)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Baldisserri (PU)

RETI: 33’ Pierandrei, 44’ Nacciarriti, 50’ Brugiapaglia