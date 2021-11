Finalmente Fabriano: Tizi regala i primi tre punti in campionato

Arriva con l’1-0 al Valdichienti Ponte la prima gioia del Fabriano Cerreto in campionato. Un successo che permette alla formazione di mister Pazzaglia di inaugurare bene il mese di novembre che segue un ottobre caratterizzato da quattro sconfitte ed un pareggio. Gara che ha visto i padroni di casa farsi preferire nei primi 45’, nel corso dei quali sono andati più volte vicini al gol del vantaggio. E’ soprattutto Aquila a rendersi pericoloso, prima colpendo il palo al 10’ con una conclusione dalla lunga distanza, poi al 28’ raccogliendo un traversone di Montagnoli e spedendo il pallone sull’esterno della rete. Lo stesso Montagnoli accresce ulteriormente il numero delle occasioni da gol impegnando al 35’ Rossi.

Dopo le avvisaglie del cambio di scenario arrivate alla fine del primo segmento di gara, con la reazione del Valdichienti Ponte, nei secondi 45’ sono così gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco. Già al 49’ serve Santini per disinnescare la conclusione di Titone, mentre al minuto 66 è Crescentini con un intervento in scivolata ad opporsi con efficacia al diagonale di Cuccù. Quando la gara sembra inevitabilmente scivolare verso il pareggio a reti bianche, al minuto 81 è Tizi a pescare il jolly: entrato in campo da una decina di minuti, piazza la stoccata che vale i tre punti e permette al Fabriano di staccarsi dalla zona rossa della graduatoria.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO – VALDICHIENTI PONTE 1-0 (0-0 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini, Crescentini, Lattanzi, Lispi, Stortini, Santamarianova (87’ Mulas), Pagliari, Storoni (79’ Salciccia), Aquila, Montagnoli (76’ Genghini), Ruggeri (68’ Tizi, 95’ Romani). All. Pazzaglia

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Tordini (83’ Del Brutto), Comotto, Colonna, Muzi, Frinconi (73’ Palmieri), Borgese, Emiliozzi (68’ Ciccarelli), Trillini (68’ Rapagnoni), Titone, Cuccù. All. Marinelli

ARBITRO: Bonasera (Enna)

ASSITENTI: Raschiatore (San Benedetto del Tronto), Baldisserri (PU)

RETE: 81’ Tizi