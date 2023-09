Ancona, si comincia: debutto a Chiavari per sfatare il tabù Entella

Tanta attesa e tante operazioni di mercato, ma alla fine per l’Ancona arriva il momento di sistemarsi ai blocchi di partenza. E’ la gara che apre la stagione 2023/2024, quella che fornirà la prima impressione sulla squadra biancorossa ma non sarà poi quella che il proverbio suggerisce conti davvero, visto che sarà ancora più importante il percorso di crescita che il gruppo riuscirà a fare. Il primo passo del cammino che i dorici effettueranno in una Lega Pro che sembra ulteriormente cresciuta in competitività sarà a Chiavari, contro quell’Entella che ha riservato molti più dolori in relazione alle gioie. Lo dice, d’altronde, lo “storico”: in terra ligure sono sei i precedenti ufficiali fra le due squadre con padroni di casa imbattuti. Sono infatti cinque le vittorie dei “diavoli neri” (ultima 3-2 nell’edizione dello scorso anno) ed un pareggio risalente a cinquant’anni fa). Marchigiani in rete in Liguria nei 540’ presi in considerazione solo nel 2-3 dell’anno scorso (fu Di Massimo a timbrare una doppietta), mentre l’Entella tra le pareti domestiche è una macchina da gol in casa: un solo digiuno negli ultimi 17 match ufficiali, 0-0 contro il Gubbio in C lo scorso 28 gennaio; nelle altre 16 gare i gol liguri sono stati addirittura 38.

Ci sarà anche curiosità per vedere quale sarà l’undici che Donadel varerà per questo debutto. A difendere la porta ci sarà Perucchini, schermato da una difesa a tre che sarà priva di Dutu (noie al flessore) e che dovrebbe quindi contemplare Cella in mezzo con ai lati due tra Barnabà, Marenco, Macchioni e Pelizzari. Meno dubbi sul versante offensivo, che prevederà con ogni probabilità Spagnoli (con il norvegese Kristoffersen in qualità di prima alternativa) come riferimento centrale supportato da Cioffi ed Energe. Un centrocampo a quattro – che dovrebbe essere tale seguendo le linee guida tattiche viste nel finale dello scorso torneo – vedrebbe quindi Martina e Agyemang in lotta per una maglia sulla sinistra col primo favorito, e sul versante opposto Clemente titolare senza la concorrenza di Peli appiedato dal giudice sportivo. Poi, nel pacchetto di mischia ci sarà da scegliere: Gatto candidato a partire dal 1’ con Paolucci o Simonetti (con Basso e l’ultima new-entry in rosa Gavioli tra le opzioni), ma non è da escludere un mediana più corposa con due interni ai lati di chi fungerà da playmaker.

Entella-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Una delle novità della stagione 2023/2024 è la copertura televisiva garantita da Sky e quella in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, numero comprendente tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia dagli ottavi di finale. Il match Entella-Ancona, in programma sabato 2 settembre al “Comunale” di Chiavari a partire dalle 20.45, sarà visibile su Sky Sport (numero 255 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.