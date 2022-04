Eccellenza, gli incontri della dodicesima di ritorno

Sei giornate alla conclusione, tre delle quali si consumeranno nei prossimi otto giorni incominciando a fornire un’immagine complessiva del torneo dai contorni ben più definiti. Gli incontri della giornata numero ventinove si disputeranno tutti domani, con il fischio d’inizio previsto per le ore 16 fatta eccezione per il match del Comunale dell’Immacolata di Montefano tra i padroni di casa e l’Urbania, che scatterà alle 15.

Riflettori puntati sulla capolista Vigor Senigallia, che si presenterà al “Ferranti” di Porto Sant’Elpidio contro l’Atletico per poi riposare nel turno infrasettimanale di mercoledì prossimo. I punti di vantaggio accumulati dai rossoblu sulla Forsempronese sono ben nove: un tesoretto da difendere, con la diretta concorrente che al “Bonci” di Fossombrone attende l’Atletico Gallo ed è pronta ad approfittare di un eventuale rallentamento della battistrada.

Posizionato sul gradino più basso del podio l’Azzurra Colli, che riceve la visita di una Biagio Nazzaro con l’acqua alla gola, a sette punti di distanza dalla zona salvezza diretta ma che alle spalle deve guardarsi anche dal possibile rientro del Grottammare penultimo, impegnato sul proprio campo contro il Valdichienti Ponte intenzionato a rientrare nel giro play-off. Tra le sfide più intriganti, il derby del “Carotti” tra il Fabriano Cerreto, che sta portando a termine con profitto l’operazione permanenza nella categoria, ed i padroni di casa della Jesina imbattuti tra le parti domestiche in questo 2022 e pronti a sfruttare la doppia chance interna nel breve volgere di quattro giorni (prossimo match ancora davanti al loro pubblico, contro l’Urbino nell’infrasettimanale di mercoledì). A fare un favore ai leoncelli in chiave play-off potrebbe così essere il Marina, che al Comunale proverà a mettere i bastoni tra le ruote all’Atletico Ascoli quarta forza del torneo, ed a quota sette risultati utili consecutivi (quattro vittorie e tre pareggi). Turno di riposo per il fanalino di coda San Marco Servigliano, il quadro si completerà con Urbino-Sangiustese.