Coppa Eccellenza, il programma dell'andata dei quarti di finale

Arriva il primo dei due mercoledì di coppa per l’Eccellenza. Si giocano le gare di andata dei quarti di finale, con il return match che si disputerà tra due settimane, preludio alle semifinali di novembre ed all’assegnazione del trofeo prevista alle porte di Natale 2022. Si comincia alle 15.30 con il match del “Ferranti” tra l’Atletico Porto Sant’Elpidio e l’Azzurra Colli, e con la sfida del Comunale dell’Immacolata tra le padrone di casa del Montefano ed il Valdichienti Ponte. A seguire sarà la volta del Marina, impegnata tra le mura del “Montefeltro” contro i padroni di casa dell’Urbino, ma a catalizzare l’attenzione è senza dubbio il derby del “Carotti”, tra la Jesina ed un Castelfidardo desideroso di dimenticare, in Coppa, le delusioni di un campionato che la vede sul fondo della graduatoria con quattro sconfitte in altrettanti incontri.

Un “derby” in salsa filottranese in panchina tra i due allenatori, Marco Giuliodori e Marco Strappini, con i fisarmonicisti che non vogliono fallire questa sfida d’andata e mantenere così l’imbattibilità nella competizione. A conferire curiosità all’incontro c’è anche la collocazione in calendario, visto che Jesina e Castelfidardo si ritroveranno di fronte a distanza di pochi giorni, stavolta nella gara valevole per la quinta di campionato.

«E’ una partita tosta – commenta Lucas Ruiz, difensore della compagine biancoverde – ma dobbiamo cercare un risultato positivo. In Coppa abbiamo fatto bene ma in campionato siamo reduci da quattro sconfitte. Stiamo però lavorando bene e dobbiamo continuare così, andremo a Jesi battaglieri per cercare di ottenere un risultato positivo. Mi sto trovando bene con i compagni e la squadra, c’è un bel clima con un gruppo compatto concentrato sull’obiettivo».

Questo il quadro degli incontri di andata dei quarti di finale:

ore 15.30: Atletico Porto S.Elpidio – Atletico Azzurra Colli

ore 15.30: Montefano – Valdichienti Ponte

ore 18.30: Jesina - Castelfidardo

ore 19.30: Urbino - Marina