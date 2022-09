Coppa Eccellenza, i risultati dei match di ritorno degli ottavi di finale

Ben cinque pareggi su otto match disputati ed un solo ribaltone, quello del Valdichienti Ponte che vendica la sconfitta dell’andata e supera il Chiesanuova accedendo al turno successivo. Questo il responso dei match di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Eccellenza, che fa registrare l’uscita di scena di alcune tra le big del massimo torneo regionale come Osimana, Atletico Ascoli, Fossombrone e Maceratese. La competizione proseguirà con la disputa dei quarti di finale, con la medesima formula degli incontri di andata e ritorno, messi in calendario il 5 ed il 19 di ottobre. Semifinali in programma il primo ed il terzo mercoledì di novembre, finale il 22 dicembre con sede ancora da stabilire.

Questo il quadro completo dei risultati degli incontri andati in scena nel pomeriggio ed in serata:

Castelfidardo – Osimana 1-1 (andata 2-1, qualificata Castelfidardo)

Atl. Calcio Porto S.Elpidio – Sangiustese 2-2 (andata 2-1, qualificato Porto Sant’Elpidio)

Atletico Ascoli - Atletico Azzurra Colli 1-1 (andata 0-2, qualificata Atletico Azzurra Colli)

Valdichienti Ponte – Chiesanuova 3-1 (andata 2-3, qualificato Valdichienti Ponte)

Forsempronese – Marina 3-3 (andata 0-2, qualificato Marina)

Jesina - Fabriano Cerreto 1-1 (andata 2-2, qualificata Jesina)

Urbino - Atletico Gallo 2-0 (andata 2-0, qualificato Urbino)

Maceratese- Montefano 1-0 (andata 0-2, qualificato Montefano)