Coppa Eccellenza, si comincia il 4 settembre con gli ottavi di finale

Il Comitato Regionale ha reso noto tabellone e formula della Coppa Eccellenza, alla quale sono iscritte d’ufficio le formazioni partecipanti al massimo campionato dilettantistico regionale. Come per le stagioni passate, la FIGC Marche ha previsto lo svolgimento separato della manifestazione per l’Eccellenza e la Promozione. Lo svolgimento della Coppa avverrà mediante scontri diretti con gare di andata e ritorno: al termine del doppio confronto, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di gol. In caso di parità di punteggio e di reti al termine dei due incontri verrà attribuito valore doppio ai gol segnati in trasferta, mentre persistendo parità di punteggio e di reti si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalle vigenti norme federali.

La finale verrà disputata il 22 dicembre, con sede ancora da stabilire: a differenza dei turni precedenti, in caso di parità al 90’ verranno disputati anche due tempi supplementari di 15’ ciascuno, prima degli eventuali tiri dal dischetto.

Questo il calendario completo, a partire dagli ottavi di finale già stabiliti:

OTTAVI DI FINALE

Gare di andata – domenica 04 settembre - Orario ufficiale (ore 15,30)

a) Urbino Calcio - Atletico Gallo

b) Marina - Forsempronese

c) Fabriano Cerreto - Jesina

d) Osimana - Castelfidardo

e) Maceratese - Montefano (ore 15)

f) Chiesanuova - Valdichienti Ponte

g) Sangiustese - Atl. Calcio Porto S.Elpidio

h) Atletico Azzurra Colli - Atletico Ascoli

Gare di ritorno – mercoledì 21 settembre – Orario ufficiale (ore 15,30)

a) Atletico Gallo – Urbino Calcio

b) Forsempronese - Marina

c) Jesina - Fabriano Cerreto

d) Castelfidardo - Osimana

e) Montefano - Maceratese

f) Valdichienti Ponte - Chiesanuova

g) Atl. Calcio Porto S.Elpidio - Sangiustese

h) Atletico Ascoli - Atletico Azzurra Colli

QUARTI DI FINALE

Gare di andata – mercoledì 5 ottobre - Orario ufficiale (ore 15,30)

A1) Vincente a) - Vincente b)

A2) Vincente c) - Vincente d)

A3) Vincente e) - Vincente f)

A4) Vincente g) - Vincente h)

Gare di ritorno – mercoledì 19 ottobre - Orario ufficiale (ore 15,30)

A1) Vincente b) - Vincente a)

A2) Vincente d) - Vincente c)

A3) Vincente f) - Vincente e)

A4) Vincente h) - Vincente g)

SEMIFINALI

Gare di andata – mercoledì 2 novembre - Orario ufficiale (ore 14,30)

S1) Vincente A1) – Vincente A2)

S2) Vincente A3) – Vincente A4)

Gare di ritorno – mercoledì 16 novembre - Orario ufficiale (ore 14,30)

S1) Vincente A2) – Vincente A1)

S2) Vincente A4) – Vincente A3)

FINALE

giovedì 22 dicembre – Orario ufficiale

Vincente S1) – Vincente S2)