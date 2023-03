Alla Civitanovese basta Paolucci, la Passatempese si inchina alla capolista

La Civitanovese non sbaglia, e dopo un primo tempo sottotono cresce nella ripresa e supera di misura la Passatempese, conquistando la quinta vittoria consecutiva e contestualmente tre punti che mantengono immutata la distanza dalla diretta inseguitrice Aurora Treia (la quale resta a -5). Nulla da fare per i gialloblù, la cui collocazione in classifica resta precaria, e la sterilità offensiva sempre più preoccupante, visto che dall’inizio del 2023 sono appena due le reti realizzate, con quattro punti messi in cassaforte su nove uscite.

Poco da segnalare in un primo tempo in cui i rossoblù cominciano con il piede giusto, obbligando Belli ad un primo, provvidenziale intervento già nei minuti iniziali per disinnescare la punizione di Trombetta, e sfiorando l’1-0 con un lob insidioso di Paolucci. La gara però non decolla, e prosegue senza regalare spunti interessanti. Di ben altro tenore la ripresa, in cui i padroni di casa colpiscono subito una traversa al 52’ con il piazzato di Trombetta, sporcato da Belli, il quale risponde presente nei dieci minuti successivi di fronte alle iniziative di Mandolesi e Wali. L’antipasto del gol del vantaggio arriva al 60’, con un tiro cross di Strupsceki che termina sul montante con la complicità della deviazione della difesa gialloblù. E così al 65’, capitan Paolucci griffa la sua settima marcatura stagionale, girando alle spalle di Belli il traversone di Strupsceki.

Sbloccato il match, la Civitanovese prova a chiudere i conti cercando la rete della sicurezza, ma sciupa due nitide palle gol prima con Galli, che conclude sul portiere in uscita, poi allo scadere con la combinazione Mandolesi-Magiacapre in azione di contropiede con l’ultimo che non sfrutta il pallone buono da posizione invitante. Finisce 1-0, sufficiente ai padroni di casa per festeggiare e restare ancora saldamente al comando del girone B.

Il Tabellino:

CIVITANOVESE-PASSATEMPESE 1- 0 (0-0 p.t.)

CIVITANOVESE: Taborda, Foresi, Ballanti, Trombetta, Cosignani, Ruggeri (46’ Mandolesi), Visciano, Strupsceki (69’ Mangiacapre), Cipriani (46’ Rapagnani), Wali (55’ Galli), Paolucci (82’ Greco). All. Nocera

PASSATEMPESE: Belli, Maraschio (74’ Mihaylov), Rossini, Montesi, Stacchiotti (89’ Polidori), Catena (81’ Cavezzi), Stortoni, Martiri (89’ Storani), Capomagi, Simoncini, Ferreyra. All. Moriconi

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Silenzi (San Benedetto del Tronto).

RETE: 65’ Paolucci