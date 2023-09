Cesena-Ancona, l'amarezza di Falanga: «Bel primo tempo, siamo crollati dopo il 2-0»

In una match che ha fatto emergere in maniera evidente il gap tra un Cesena dirompente ed un Ancona crollata dopo l’1-0, è Jacopo Falanga a presentarsi davanti ai microfoni della stampa, nel ruolo di vice di Donadel che ha scontato all’Orogel Stadium il secondo turno di squalifica. Nell’analisi della sfida, il tecnico dei biancorossi sottolinea la differenza prestazionale tra la prima metà di gara, in cui i dorici hanno provato a limitare la forza d’urto offensiva dei bianconeri, e la seconda in cui i romagnoli hanno pigiato con decisione il piede sul pedale del gas chiudendo i conti già nella prima manciata di minuti.

«Penso che si sia fatto un bellissimo primo tempo – dice Falanga – ma il gol subito su palla inattiva ha cambiato il corso della gara. Avevamo anche reagito bene, poi dopo il raddoppio abbiamo perso certezze e sicurezze ed il Cesena ha dilagato. Domani siamo già in campo tutti insieme per cercare di migliorare alla svelta, in vista dell’impegno che ci attende sabato al “Del Conero” con la Juventus Under 23. Dobbiamo ripartire subito, chiudiamo questo capitolo e voltiamo pagina e fortunatamente tornerà anche Donadel in panchina. Ma già da subito lavoreremo duramente per tre giorni per preparare la sfida con la Juventus. I tifosi sono stati fantastici hanno cantato sino alla fine, ci hanno sostenuto in ogni istante della gara nonostante il risultato fosse compromesso. Nella parte iniziale ci hanno dato forza, poi purtroppo la partita è andata come è andata».