Castelfrettese, buona la prima della preseason: 3-0 al Borgo Minonna

Nella prima uscita della preseason, andata in scena sul sintetico dell’Amadio, la Castelfrettese cala il tris sul Borgo Minonna, ambiziosa realtà del girone B di Prima Categoria. Oltre alla differenza di categoria, si nota la diversa condizione atletica delle due squadre considerando che gli jesini hanno iniziato la preparazione da appena quattro giorni. Senza gli indisponibili Sollitto, Fratesi e Arsendi e con ben otto millennials nell’undici iniziale, il tecnico biancorosso Fenucci schiera il classe 2003 Yuri Sampaolesi al fianco di Simone al centro della difesa puntando sulla spinta di Mazzarini e Capitani. Il compito di disegnare trame spetta a Rango con Brunori e il classe 2004 Mosciatti interni di centrocampo. L’altro 2004 Grilli agisce a destra, nel tridente che presenta Rocchi punta centrale e Massimiliano Sampaolesi a sinistra. Deve rinunciare a Morresi, Morbidelli, Sassaroli, Bresciani, Lucarelli e Frattesi il mister degli jesini Luchetta, che concede fiducia al promettente Pellegrini tra i pali, punta sull’esperienza di Ribichini in mediana e disegna il tridente con Mirko Paialunga e Mechri a sostegno di May.

In un match disputato su tre tempi da 30 minuti, la Castelfrettese sblocca subito il risultato con Mazzarini di testa sugli sviluppi di una punizione di Capitani. Lo stesso capitano raddoppia con un diagonale chirurgico finalizzando la splendida azione avviata da Grilli e rifinita da Brunori con sponda decisiva di Rocchi. Il tris è autografato da Beta su assist dell’irrefrenabile Mazzarini, liberato dal preciso lancio di Simone. Nel finale il Borgo Minonna potrebbe accorciare le distanze, ma Nicolas Rango fallisce un rigore. Da segnalare l’utilizzo tra i biancorossi di sei promesse dell’Under 19 Regionale che stanno prendendo confidenza con il mondo della prima squadra: il classe 2005 Santinelli e i 2006 Bacelli, Maggiori, Diego Ortolani, D’Onofrio e Paoletti. Mercoledì (ore 17,30 al “Fioretti”) secondo allenamento congiunto per la Castelfrettese, che affronterà la Vigor Senigallia, militante in Serie D.