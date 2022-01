Campionati dilettentistici e Tornei Giovanili: il nuovo calendario

Gennaio di...pausa per i tornei dilettantistici marchigiani. Questa la decisione presa dal Comitato Regionale, con il conforto delle riunioni svolte la scorsa settimana con i club: la nuova linea guida prevede quindi il recupero delle gare slittate causa Covid nei prossimi quindici giorni, e la ripresa dei tornei nel primo week-end di febbraio, compatibilmente con la situazione legata ai contagi che verrà costantemente monitorata. La scelta dello spostamento di due settimane della ripartenza – originariamente programmata per il 22-23 gennaio – dovrebbe pertanto agevolare le diverse società attualmente alle prese con casi di positività al Coronavirus ed evitare così l’effetto “spezzatino” causato dai reiterati rinvii, che comporterebbe il ricorso costante a turni infrasettimanali per completare le varie giornate restate in sospeso.

Di seguito, il quadro completo del nuovo calendario stilato dalla Figc Marche:

Campionato di Eccellenza:

Il torneo ricomincerà il 6 febbraio 2022 con la disputa della prima giornata del girone di ritorno, mentre l’ultimo turno verrà giocato domenica 15 maggio. Due i turni infrasettimanali che sono stati inseriti nel mese di aprile: mercoledì 6 e mercoledì 20.

I recuperi dei match non disputati vengono così ricollocati:

Domenica 23 (ore 15)

Biagio Nazzaro – Marina Calcio

Domenica 30 (ore 15)

Marina Calcio – Jesina

Atletico Porto Sant’Elpidio – Sangiustese

Montefano – Fabriano Cerreto

San Marco Servigliano – Biagio Nazzaro

Valdichienti Ponte - Urbino

Campionato di Promozione:

Nessun ricorso a turni infrasettimanali: il torneo ripartirà nel week-end del 5-6 febbraio con la disputa della sedicesima giornata del girone di andata e si concluderà con il turno numero 34 sabato 11 giugno.

Due i recuperi:

Sabato 22 (ore 14,30)

Moie Vallesina – Villa San Martino

Domenica 30 (ore 15)

Valfoglia – Atletico Mondolfo Marotta

Prima-Seconda Categoria e Campionati Giovanili:

Non sono previsti turni infrasettimanali: in Prima e Seconda Categoria si tornerà in campo nel week-end del 5-6 febbraio e la regular season si concluderà il 28 maggio. I recuperi delle gare rinviate si disputeranno a partire da questa sera (Senigallia – Nuova Sirolese, 2a Categoria Girone C) e nei giorni di sabato 29 gennaio e mercoledì 2 febbraio.

Medesime date per la ripartenza della Juniores Under 19 regionale (conclusione il 16 aprile per i Gironi C e D ed il 1° Maggio per i Gironi A e B) e per i Tornei di Allievi e Giovanissimi Regionali, la cui fine di campionato è ancora in fase di definizione e sarà programmata sulla base delle date in cui verranno collocate le eventuali finali nazionali