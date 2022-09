Il capoluogo dorico saluta una nuova realtà: è nato l'FC Vallemiano

Nel panorama calcistico del capoluogo c’è una nuova realtà. Si tratta dell’Fc Vallemiano, club che nasce dalla rifondazione dell’ormai ex Juvenilia, seguendo un processo di rinnovamento che parte dalla fine della stagione scorsa. Nuovi uffici, nuovo logo, con lo Squalo come simbolo, che rappresenta l'obiettivo-crescita: un percorso di sviluppo da portare avanti di anno in anno attraverso numerose iniziative e attraverso il lavoro settimanale che tutti i componenti della società svolgono con passione, finalizzato a far giocare i tesserati in un ambiente sano.

Il campo di Vallemiano, in questo senso, può e deve diventare una cittadella dello sport, un posto dove i genitori siano felici di portare i propri figli e dove quest'ultimi possano crescere a livello sia umano che sportivo, attraverso l'apprendimento di un gioco che spesso divide, ma che in realtà deve svolgere una funzione aggregante. L'FC Vallemiano parte da questa stagione in una sorta di anno zero: attraverso il lavoro e una pianificazione chiara la dirigenza cercherà di consolidarsi fino a diventare un punto di riferimenti tra i club cittadini e regionali.

L’organigramma prevede Gianni Sulpizi in qualità di nuovo Responsabile Tecnico della società oltre che allenatore della categoria Pulcini. La sua esperienza e le sue doti magistrali di comunicazione nel rapporto società - calciatore - genitori faciliteranno l'unione di intenti affinché ci sia una collaborazione proficua, in primis per i ragazzi stessi. Altri innesti importanti sono quello di Massimo Falcioni, che appena contattato si è subito messo a disposizione comprendendo l'importanza e la validità del progetto E quello di Lorenzo Sulpizi, cresciuto a Vallemiano sia come giocatore che come allenatore, che dopo diversi anni all'estero è tornato nuovamente nello staff con il compito di supportare la Presidenza nelle decisioni, e ricoprirà l’incarico di Dirigente Responsabile e l'allenatore dei Giovanissimi.