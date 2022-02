Brutta Ancona, ancora sconfitta: anche il Montevarchi ne fa tre

Perde, male, l’Ancona che crolla al Brilli Peri di Montevarchi rimediando un brutto 3-1 che rilancia le ambizioni salvezza della squadra di casa. E’ la seconda sconfitta consecutiva con tre gol subiti dopo lo 0-3 con il Cesena. Si gioca davanti a circa seicento spettatori al Brilli Peri (tornato la casa del Montevarchi dopo la parentesi della formazione rossoblu a Pontedera) con la rappresentanza di anconetani rumorosa e colorata nello spicchio di curva nord a loro riservata accanto alla gradinata scoperta.

Nel primo tempo il Montevarchi fa la partita e l’Ancona evidenzia ancora le difficoltà mostrate, già in precedenza, nell’approccio nei primi quarantacinque minuti. Dopo una serie di occasioni toscane non capitalizzate, al minuto ventotto è Gambale ad anticipare al difesa biancorossa sugli sviluppi di un calcio d’angolo siglando l’1-0. Fino all’intervallo non accade più nulla e solo nella ripresa, dopo quattro minuti, l’Ancona arriva al pareggio. Ci arriva con Sereni bravo sia a procurarsi il rigore (rubando palla a Tozzuolo che poi lo stende in area) sia a realizzarlo. Il pari, tuttavia, non cambia la storia della gara con i toscani che rivanno avanti al ventesimo e al ventiquattresimo con Gambale e Giordani.

Non ci sarà pausa per l’Ancona che tornerà subito al lavoro per preparare l’infrasettimanale di mercoledì (ore 18) al Del Conero contro il Grosseto. Sarà una settimana molto intensa che si concluderà solo domenica con il big match interno (14.30) contro la Reggiana. Entrambe le sfide si giocheranno con la capienza dell’impianto di Passo Varano aumentata al 75% in virtù dell’ok del Parlamento arrivato nei giorni scorsi.

AQUILA MONTEVARCHI-ANCONA MATELICA 3-1

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Dutu, Boccadamo (28st Martinelli); Amatucci, Mercati (28st Carpani), Giordani; Barranca; Jallow (18st Sorrentino), Gambale All. Malotti

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari (35st Noce), Bianconi, Iotti, Di Renzo; D’Eramo (12st Iannoni), Papa (12st Palesi), Delcarro; Rolfini, Faggioli (25st Del Sole), Sereni (25st Moretti) All. Colavitto

Arbitro: Zanotti di Rimini

Reti: 28’ e 20st Gambale, 4st Sereni (rig.), 24st Giordani

Note: ammonizioni Boccadamo, Delcarro, Dutu, Iannoni, Achy, Amatucci espulsioni, angoli 5-3, recupero 3’+4', spettatori 599, incasso di 4.535 euro